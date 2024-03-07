明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

恒地「撤辣」以來沽370伙 吸金逾22億

Elize PARK

【明報專訊】政府全面「撤辣」後逾一周，新盤交投大幅反彈，綜合市場資訊，過去8日整體新盤成交累錄約940宗，當中恒地（0012）樓盤銷情突出，在長沙灣巴域街Belgravia Place、港島東THE HOLBORN牽頭下，集團於「撤辣」以來累售約370伙，佔同期整體一手成交量四成，吸金總額估計高逾22億元。

信置等售出64伙 涉逾6.5億

此外，Belgravia Place今日次輪銷售208伙，同系大角嘴利奧坊系列，周日（10日）新一輪發售25伙，THE HOLBORN推出兩伙特色戶，下周二招標。另信置（0083）旗下新盤過去8日，亦累錄約64宗成交，吸金逾6.5億元。

投資客購15 Western Street 4伙

市區單幢盤不乏投資客入市。萬科香港西營盤15 Western Street，昨連售4伙、涉資逾2951萬元，均屬實用213方呎開放式戶，實呎3.46萬元，代理指由同組客購入作長線投資。

Elize PARK連沽6伙 實呎2.18萬起

英皇（0163）旗下香港仔澄天，連沽3伙實用400方呎兩房戶，成交價680萬至711萬元，套現逾2079萬元，據悉兩名買家為非永久居民、另1名買家為投資客。另樂風由出價單變招標出售的旺角Elize PARK，亦售出5伙1房戶和1伙兩房戶、套現3569萬元，實呎2.18萬元至2.36萬元。

■有片睇，如欲觀看更多Elize PARK示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

上 / 下一篇新聞