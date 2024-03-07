天璽‧海下周三推68伙招標

樓花期長約20個月的天璽‧海，項目第1期，首批68伙均以招標形式發售，包括24伙4房1套戶、27伙4房雙套戶、9伙4房3套戶，以及8伙特色單位，分布在第1、2、3、5座及MANSION 1，當中4房分層戶，實用面積約由1100方呎起。此外，項目VICTORIA HOUSE亦屬市場焦點，實用面積達4395方呎，為項目中第二大的特色戶，至於第6座及MANSION 2單位未包括在今批單位內。

項目招標期為下周三至本月底，招標時間為每日早上10時至下午1時，新地代理總經理陳漢麟表示，暫定提供3種付款方法，包括180天即供計劃、360天付款計劃，以及建築期付款，選用建期則需付樓價15%首期，另提供4.25%稅務代繳。項目上周四起開放設於九龍站環球貿易廣場ICC的示範單位後，至今吸引逾百組客人參觀，仍有數百組客人預約睇樓，當中逾40%屬非本地客源。

澐璟連沽兩伙 吸金逾1.3億

此外，啟德跑道區其他新盤亦接連錄得成交，華潤置地（海外）與保利置業（0119）合作發展、樓花期約9個月的澐璟昨沽兩伙，總額逾1.3億元。其中1座17樓A室，實用2088方呎，4房3套間隔，以逾1.01億元成交，呎價近48,453元。另一成交為6座27樓C室，實用面積903方呎，3房1套連儲物房間隔，以2887.5萬元成交，實呎近31,977元。項目2022年起開售，至今累售105伙，套現近53.5億元。

一客1.9億連掃維港1號4伙

恒地（0012）等六大發展商合作的天瀧，最新售出3座19樓A室，實用1102方呎3房戶，作價3700萬元，實呎33,575元。另中海外（0688）已屆現樓的維港1號昨亦售出8伙，消息指出，當中有買家一次過購入4伙位於迎海大宅的單位，涉約1.93億元，每伙實用1781方呎，項目自「撤辣」後累售約71伙，套現逾10.84億元。