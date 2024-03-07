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經濟
2024年3月7日星期四
湯文亮 敢說反話
投資策略
港交所譴責智富資源及董事 遭司法覆核 美前總統老布殊子為執董 不服接受培訓令提挑戰
港交所法律專業費用 連續兩年創新高
科網股領恒指漲275點
標普：「撤辣」刺激溫和 今年樓價跌5%至10％
美議員提案 強制字節跳動剝離TikTok
金管局傳棄租太古廣場轉租ICC
京東上季經調整純利升一成 勝預期 全年多賺25% 擬派末期股息0.38美元
澳博去年虧損大幅收窄 不派末期息
加國退休基金本周港裁員一成
創科去年少賺逾9% 增派末期息
鷹君去年虧轉盈 末期息維持0.5元
盒馬：上半年全國關6至7店
彭博：招商局擬競購電盈光纖業務股權
鮑威爾：今年稍後減息適當 言論提振美股 金價再創新高
Sam Altman公開馬斯克電郵 反擊違背OpenAI創辦協議指控
FT：淡馬錫擬投資OpenAI 正與CEO談判
張兆聰：領展可短線博反彈
人民幣定存高息精選
技術取勝：龍源上望6元沽壓大
劉思明：傳統產業股仍屬焦點 資源股落後可吼
周顯：社會對首富要求更嚴格
湯文亮：買「摩貨」者不是炒家
十大屋苑「撤辣」後首周成交110宗 按周急升2.8倍 交投超上月全月
星漣海3房980萬沽 5年實蝕三成
天璽‧海下周三推68伙招標
恒地「撤辣」以來沽370伙 吸金逾22億
萬泰大埔滘項目上月申預售涉135伙
鄧成波家族放售兩物業市值共2.2億
標普：地產風險可控 港銀評級展望穩定
建銀國際證券：內房銷售有望逐漸改善
湯文亮：買「摩貨」者不是炒家
【明報專訊】星期二晚上，消息突傳出匯豐銀行停做「摩貨」按揭，及後差不多所有大銀行都唔做，有人立刻話令炒家大失預算，樓市始終冇運行。
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
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