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經濟
國際金融

Sam Altman公開馬斯克電郵 反擊違背OpenAI創辦協議指控

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克上周控告其有份創辦的OpenAI以牟利為目的，將AI模型閉源，違背創辦協議（founding agreement）的造福人類初衷。OpenAI行政總裁Sam Altman聯同多名聯合始創人撰文反擊，公開大量由馬斯克撰寫的電郵，內容反映他支持該公司的牟利商業計劃，甚至有意將OpenAI收歸Tesla旗下。

馬斯克曾支持OpenAI巨額融資

OpenAI引述馬斯克以往向該公司發出的電郵，指他曾支持OpenAI的巨額融資活動，指進行研發「每年就需數以十億美元，否則就別搞了」。

電郵顯示，馬斯克呼籲OpenAI在融資方面更進取，當Sam Altman等人最初計劃集資1億美元，馬斯克建議融資承諾應以10億美元起步，否則完全無法與Google或facebook的支出規模相比。

對於馬斯克在訴訟質疑，OpenAI與微軟的密切關係，妨礙其履行創辦OpenAI的使命，開發不受企業干擾的開源技術，OpenAI認為馬斯克同意OpenAI不會為通用人工智能（AGI）建立開源軟件的想法。

電郵顯示認同「開放」非分享技術

OpenAI聯合創辦人Ilya Sutskever於2016年撰寫的電郵稱，當OpenAI愈來愈接近建構AI，減少開放將會是合理的，「OpenAI名字中的Open（開放），是指每人都應從AI的研究成果受惠」，並不是指要分享這項技術。馬斯克回覆該郵件時稱：「對。」OpenAI更表示，馬斯克沒有經常反對企業對OpenAI施加影響，甚至曾試圖讓OpenAI成為Tesla一部分。

馬斯克現已成為OpenAI的對手。他正為旗下AI企業「xAI」集資，後者擁有聊天機械人Grok。

（彭博社）

[國際金融]

相關字詞﹕開源 反擊 Sam Altman 馬斯克（Elon Musk） 特斯拉（Tesla）

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