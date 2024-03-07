鮑威爾：今年稍後減息適當 言論提振美股 金價再創新高

【明報專訊】儘管美國1月的通脹及非農就業數據比預期強，但未有改變美聯儲對今年稍後開始減息的預期。美聯儲主席鮑威爾昨向眾議院金融服務委員會發表的貨幣政策證詞重申，政策利率可能已在本輪加息周期見頂，若經濟形勢按預期發展，今年稍後開始減息可能是適當的，但他未透露具體時點。受鮑威爾的減息信號提振，美股三大指數連跌兩天後，昨早段回升，晶片股上漲。
減息預期提振了無收益黃金的吸引力，現貨金價周二刷新歷史高位後，昨午夜前續升至每盎司2149.25美元再創新高。有「數碼黃金」之稱的比特幣，在周二漲至6.92萬美元創歷史新高後，獲利盤一度湧現，在周三凌晨曾短暫跌穿6萬美元大關，昨晚在6.6萬美元徘徊。沙特阿拉伯上調對亞洲客戶的油價，國際油價午夜前升逾1%。
需平衡太早太遲減息風險
鮑威爾稱，經濟前景仍存在不確定性，美聯儲需平衡兩種風險——倘太早減息，又或減息幅度太大，可能會令遏抑通脹所取得的進展逆轉，最終可能要再次加息控制通脹；若減息太遲，又或減息太少，都可能會過度遏抑經濟活動及就業，故考慮調整政策利率時，美聯儲將仔細評估數據及不斷變化的前景。
美聯儲重視的通脹指標──核心個人消費支出（PCE）物價指數，在1月按月升0.4%，是近1年來最大升幅。不過與一年前相比，1月核心PCE的升幅，已回落超過兩個百分點，降至2.8%。鮑威爾昨形容，近期的通脹放緩，是「顯著」及「普遍」的現象。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，這反映美聯儲未有改變今年通脹將繼續放緩的預期。
鮑威爾強調，美聯儲希望看到更多證據，表明通脹可持續放緩，在美聯儲對通脹將持續回落至2%目標「更有信心」前，不適宜下調利率。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注6月開始減息0.25厘或以上的概率，維持在七成以上。
上月「小非農」增14萬職位 遜預期
昨公布俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在2月增長14萬個，由1月上修至11.1萬個的數字回升，略低於市場預期。此外，薪酬增長再次放緩，留守原本崗位的上班族，年薪增加5.1%，是2021年8月以來最小的升幅，可能預示通脹正在緩解。
ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）指出，就業職位增長仍然穩健，薪酬升幅呈回落趨勢，但仍高於通脹水平。整體來說，勞動市場仍具活力。ADP數據被視為周五公布的非農就業數據前瞻。市場預期，2月非農就業職位增加20萬個，失業率維持在3.7%。美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，1月職位空缺跌至886.3萬個，略低於市場預期，是3個月低位。