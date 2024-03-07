鮑威爾：今年稍後減息適當 言論提振美股 金價再創新高

減息預期提振了無收益黃金的吸引力，現貨金價周二刷新歷史高位後，昨午夜前續升至每盎司2149.25美元再創新高。有「數碼黃金」之稱的比特幣，在周二漲至6.92萬美元創歷史新高後，獲利盤一度湧現，在周三凌晨曾短暫跌穿6萬美元大關，昨晚在6.6萬美元徘徊。沙特阿拉伯上調對亞洲客戶的油價，國際油價午夜前升逾1%。

需平衡太早太遲減息風險

鮑威爾稱，經濟前景仍存在不確定性，美聯儲需平衡兩種風險——倘太早減息，又或減息幅度太大，可能會令遏抑通脹所取得的進展逆轉，最終可能要再次加息控制通脹；若減息太遲，又或減息太少，都可能會過度遏抑經濟活動及就業，故考慮調整政策利率時，美聯儲將仔細評估數據及不斷變化的前景。

美聯儲重視的通脹指標──核心個人消費支出（PCE）物價指數，在1月按月升0.4%，是近1年來最大升幅。不過與一年前相比，1月核心PCE的升幅，已回落超過兩個百分點，降至2.8%。鮑威爾昨形容，近期的通脹放緩，是「顯著」及「普遍」的現象。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，這反映美聯儲未有改變今年通脹將繼續放緩的預期。

鮑威爾強調，美聯儲希望看到更多證據，表明通脹可持續放緩，在美聯儲對通脹將持續回落至2%目標「更有信心」前，不適宜下調利率。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注6月開始減息0.25厘或以上的概率，維持在七成以上。

上月「小非農」增14萬職位 遜預期

昨公布俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在2月增長14萬個，由1月上修至11.1萬個的數字回升，略低於市場預期。此外，薪酬增長再次放緩，留守原本崗位的上班族，年薪增加5.1%，是2021年8月以來最小的升幅，可能預示通脹正在緩解。

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）指出，就業職位增長仍然穩健，薪酬升幅呈回落趨勢，但仍高於通脹水平。整體來說，勞動市場仍具活力。ADP數據被視為周五公布的非農就業數據前瞻。市場預期，2月非農就業職位增加20萬個，失業率維持在3.7%。美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，1月職位空缺跌至886.3萬個，略低於市場預期，是3個月低位。

（綜合報道）

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