創科去年少賺逾9% 增派末期息

毛利率連續15年增長

去年創科於銷售、行政、研發開支按年亦升近6.9%，亦拖累了盈利表現。不過於毛利層面，去年便增加近4%至逾54億美元；毛利率更是連續15年有增長，達39.47%，較前年擴闊0.14個百分點，主要受惠產品組合改善、高利潤率的售後市場電池業務及不斷推出創新產品。

期內營業額增長3.6%逾137億美元。當中電動工具銷售升3.8%，包括其旗艦品牌MILWAUKEE增長10.7%；地板護理及清潔業務對外銷售收入升1.3%、共成功扭虧錄得2720萬美元稅息前盈利。

按地區劃分，撇除匯率影響，去年北美銷售增長2.9%，改變去年上半年下跌的情况。歐洲增長7.3%，增速較去年上半年10.1%放慢。亞洲、澳洲和拉丁美洲等其他地區則增長7.6%，增速較去年上半年5.7%加快。另一方面，去年創科資本開支減少近14%，營運資金佔銷售比率亦減3.5百分點至17.7%，帶動自由現金流由前年近3.3億美元大增至去年的12.8億美元紀錄新高。集團預料今年打後將有強勁自由現金流。截至去年底，淨負債比率17.1%，按年跌15個百分點，亦較去年6月底跌8.6個百分點。

創科指，對前景樂觀，相信今年表現有望繼續跑贏大市，預計MILWAUKEE往後延續雙位數百分比銷售增長，消費者業務就領先同業，未來將投資推動技術發展，帶動毛利率上升的良性循環。