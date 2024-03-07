澳博去年虧損大幅收窄 不派末期息

貴賓廳中場收益均增逾兩倍

期內澳博的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為17.27億元，實現扭虧，但比市場預期的18.4億元為少。同期淨虧損亦較市場預期的10.6億元為多。該集團股價昨收報2.28元，升0.89%。

按業務劃分，期內澳博的貴賓博彩轉碼收益按年增長2.2倍至15.57億元；中場博彩的毛收益更達178.74億元，按年大增2.39倍；角子機收益亦達17.73億元，按年增1.51倍。包括酒店、餐飲及零售等在內的非博彩收益亦達18.15億元，按年增長1.91倍。

年內墊付博彩顧客款項有3050萬元逾期，當中140萬元逾期90日或以上，但料仍可收回。

此外，按項目劃分，上葡京仍然錄得虧損，但是LBITDA大減67.28%至3.17億元；另一旗艦項目新葡京則扭虧為盈，實現EBITDA達13.25億元；包括葡京、回力及十六浦等自行推廣場亦錄得EBITDA共12.58億元，同實現扭虧。其餘9個衛星場則仍然虧損，LBITDA為3.38億元，但已按年大減46.8%。

集團手持現金按年大減48.3%至35.42億元；資產負債比率則按年減少1個百分點至52.2%；其整體出現流動負債淨值8.42億元；未償還銀行債務達152.36億元，按年減少37.39億元。