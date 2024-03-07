京東上季經調整純利升一成 勝預期 全年多賺25% 擬派末期股息0.38美元

明報記者 蕭嘉聰

京東去年加入「百億補貼」行列，全年第三方商家數量按年增長1.88倍，一年內新增商家數量亦增長4.3倍。京東首席財務官單甦指出，京東平台生態包括自營和3P業務（第三方零售賣家），兩者是相輔相成，3P業務去年加大招商力度，同時簡化商家入駐流程等，現時有效商家數量已接近100萬，達至去年初的目標，活躍商家數量亦加速成長。他續稱，今年重點仍是吸引更多的商家，集團整體經營狀况良好，並不着急提升3P業務變現率，相信未來業務變現後，可成為長期收入和利潤持續提升的重要動力。

單甦表示，上季平台及廣告服務收入按年下跌4%，主要因為支持舉措令佣金收入下跌，廣告收入亦因疫情高基數及農曆新年日子不同而增長放緩，今季隨著季節性的因素消除，廣告收入可回歸健康增長，全年來看收入會逐步加速。

「百億補貼」全年第三方商家增1.88倍

京東集團首席執行官兼執行董事許冉指出，去年集團集中加強品牌生態建設，包括加強用戶體驗，上季已看到用戶數量加速增長，趨勢亦持續到今季，不過集團利潤沒有大幅下跌，反映已達到增長及利潤的平衡點，相信可透過持續提升用戶體驗，帶動用戶增長及購物頻次。海外佈局方面，許冉強調，集團一直關注國際化機會，京東商業模式是以供應鏈為基礎，未來將繼續協助中國企業拓展海外市場，亦在歐洲推出零售平台Ochama，但仍處於孵化階段。

未來3年回購不逾30億美元

集團上季合共回購約1500萬普通股（相當於750萬份ADS），涉資2.031億美元，全年合計回購3.56億美元，涉及約2270萬普通股（相當1130萬份ADS）；昨亦公布新股份回購計劃，可於未來3年內回購包括ADS在內價值不超過30億美元股份。單甦表示，今年派息增長主要來自盈利增長，未來目標仍是進行年度分紅，亦會堅定執行回購計劃，與股東分享公司價值。

京東股價昨日績前已偷步炒起，收市報89.2元，升7.8%，美股（美：JD）周三盤前亦曾急升逾14%。