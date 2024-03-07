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經濟

科網股領恒指漲275點

【明報專訊】港股周二大跌後見反彈，科網股帶動下，恒指昨一度升逾380點，收市升幅收窄至275點報16,438點，升穿20天及50天線，大市成交減少至1023億元，但連續第7天逾千億元，北水連續第15日淨流入，續創近1年最長（見圖）。證券界表示，兩會期間港股處反覆上落格局，相信月中前大市會相對穩定。

成交連續7日逾千億

隔晚美股下挫，恒指昨高開4點後輕微倒跌即見反彈，最多曾升382點，但上試10天線遇阻力，最終恒指收報16,438點，升1.7%，國指升110點或2%，收報5672點，科指升88點或2.7%，收報3412點。北水淨流入11.56億元，已連續第15天流入，累計流入469.24億元，對上一次連續15天淨流入是去年3月，當時北水連續淨買入22個交易日。騰訊（0700）及美團（3690）分別獲北水淨買6.05億元及1.76億元；中移動（0941）獲淨買入5.24億元，3天累入逾10億元；中海油（0883）亦獲北水淨入3.47億元；南水北上淨流出14.6億元人民幣。

科技股帶動大市向上，騰訊、美團、阿里巴巴（9988）升2%至3%，3隻股份加起來貢獻恒指近百點，收市後公布業績的京東系做好，京東（9618）升逾7%、京東健康（6618）升近5%，快手（1024）亦升逾7%；同樣收市後公布業績的創科（0669）升5.7%，升幅最大藍籌為藥明生物（2269），收市升9%，藥明康德（2359）亦升4.3%；金融股個別發展，友邦（1299）跌近1%，為跌幅最大藍籌，匯控（0005）靠穩，平保（2318）、中壽（2628）升近2%；金價再創紀錄新高，紫金礦業（2899）升6.2%。

分析：國家隊兩會期間或「維穩」

資深股評人郭思治表示，雖然大市升近300點，但不覺有市場氣氛，至於北水更連續第15天淨流入，他不排除是「國家隊」於兩會期間「維穩」，但另一邊基金則在出貨，形成反覆上落格局，不過他相信月中前大市仍可靠穩。第一上海首席策略師葉尚志表示，走勢上，17,135點依然是恒指進一步向上突破的主要阻力位，未升穿前估計市况仍反覆整固為主，隨着人大政協會議開幕，兩會行情對市場的即時影響也將逐步減退，市場焦點將回歸至企業業績以及實質經濟數據。

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