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經濟

港交所法律專業費用 連續兩年創新高

【明報專訊】港交所（0388）上市科一日內面對兩項法律挑戰，所牽涉的法律訴訟費用自然不菲。翻查港交所年報，自近年落實「快速除牌機制」後，「法律及專業費用」成本自2019年起已連續4年上升，並於2022及23連續兩個年度創新高（見圖）。

港交所2023年度的法律及專業費用高達2.89億元，刷新於2022年時錄得2.79億元前紀錄，關鍵是港交所旗下倫敦金屬交易所（LME），於2022年取消上百億美元鎳交易的決定，惹來對冲基金投資者的法律挑戰，相關個案雖然已於去年終極勝訴，但相關法律費用已連年增長。

快速除牌機制推出後訴訟增多

港交所近年來法律及專業費用連升4年，另一個原因是於2018年8月時推行的「快速除牌機制」。於新機制下主板和創業板的上市公司，若分別連續停牌超過18個月及12個月，港交所有權取消其上市地位，並只有一次機會向上市覆核委員會申訴。機制推出後，被除牌的上市公司數目增加，除牌公司提出不同形式的法律爭拗以至訴訟，亦令港交所的法律及專業費用一直有增無減。

「快速除牌機制」推出前，上市公司可分三階段申請復牌，每階段長達半年，聯交所檢視其復牌建議時會暫停其計算時限，且有兩次上訴機會。據公開資料顯示，自「快速除牌機制」推出後，按照《上市規則》的程序被除牌公司數目由2018年的4家，上升至2022年的47家，去年有44家。

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