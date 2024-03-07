明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港交所譴責智富資源及董事 遭司法覆核 美前總統老布殊子為執董 不服接受培訓令提挑戰

【明報專訊】港交所（0388）上市科裁決連環受挑戰。上市覆核委員會2月初維持上市科對智富資源（0007）及董事譴責，並要求董事受訓決定，該所更質疑該公司未充分披露此前一宗買入地皮交易的估值理據，公司及包括美國已故前總統老布殊之子Neil Bush（尼爾‧布殊）等多名董事不服，提請高院尋求司法覆核。長期停牌的塞班島賭股博華太平洋（下稱博華）（1076），亦就聯交所對其除牌決定尋求司法覆核，圖扭轉除牌命運。

明報記者 陳偉燊

兩家以法律挑戰聯交所上市科裁決的上市公司，市值規模雖小，分別為6640萬元及6.82億元，更先後遭人提出清盤，惟背後股東、董事卻星光熠熠。智富資源聘得老布殊之子、美國共和黨另一前總統小布殊之弟尼爾‧布什出任執董，但據2022年度年報顯示其所獲薪金只有65.4萬元，為眾執董中最低。其榮譽主席兼高級顧問為日本前首相鳩山由紀夫，但年度未有他收報酬紀錄，他亦不在上市科譴責及勒令接受培訓的董事之列。至於力拒除牌裁決的博華，主要股東為崔麗杰及紀曉波母子，後者女友為台灣女星吳佩慈。

不服除牌決定 博華提司法覆核

智富資源就聯交所未公布、並於2月2日所作的紀律制裁結果發起司法覆核。除鳩山由紀夫之外，起訟人包括智富資源、3名現任執董尼爾‧布殊、曹宇及許峻嘉，以及前董事許智銘、藍國慶、藍國倫等共10人。聯交所裁決該集團未有就土地估值大漲披露完整資訊，以及相關董事未能履責，同時要尼爾‧布什等人要接受17小時與上市規則相關培訓。今次事件涉及該集團2018年度中期，於中國第五大島湛江東海島綜合發展用地估值，短時間內暴漲65億元人民幣增至80億元人民幣，遭聯交所質疑當中合理性，以及有人未有尋求第二意見支持。智富資源在法庭文件中反駁，指聯交所未有考慮到個別董事熟悉內地房產市場的專業性，以及有關用地已進階及獲准發展成綜合項目，以及當時內房熾熱的市况。當時聯交所更未有證據顯示獨董惡意導致有違集團利益的交易，判罰亦過重及不成比例。因此提出司法覆核冀撤銷聯交所的決定。

至於博華提出司法覆核申請，主要質疑聯交所作除牌決定時，根本未有考慮其在塞班島經營綜合度假村遭遇疫情影響，當地最高法院亦確認當地監管機構在處理撤銷牌照時，需要考慮有關疫情屬不可抗力的情况，亦未有顧及集團獲日本共生銀行承諾參與投資，以及逾半債權人支持債務重組的事實，因此其尋求司法覆核，冀推翻上市委員會的裁決。

相關字詞﹕吳佩慈 鳩山由紀夫 尼爾布什 博華太平洋 智富資源 聯交所 港交所

上 / 下一篇新聞