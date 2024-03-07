港交所譴責智富資源及董事 遭司法覆核 美前總統老布殊子為執董 不服接受培訓令提挑戰

明報記者 陳偉燊

兩家以法律挑戰聯交所上市科裁決的上市公司，市值規模雖小，分別為6640萬元及6.82億元，更先後遭人提出清盤，惟背後股東、董事卻星光熠熠。智富資源聘得老布殊之子、美國共和黨另一前總統小布殊之弟尼爾‧布什出任執董，但據2022年度年報顯示其所獲薪金只有65.4萬元，為眾執董中最低。其榮譽主席兼高級顧問為日本前首相鳩山由紀夫，但年度未有他收報酬紀錄，他亦不在上市科譴責及勒令接受培訓的董事之列。至於力拒除牌裁決的博華，主要股東為崔麗杰及紀曉波母子，後者女友為台灣女星吳佩慈。

不服除牌決定 博華提司法覆核

智富資源就聯交所未公布、並於2月2日所作的紀律制裁結果發起司法覆核。除鳩山由紀夫之外，起訟人包括智富資源、3名現任執董尼爾‧布殊、曹宇及許峻嘉，以及前董事許智銘、藍國慶、藍國倫等共10人。聯交所裁決該集團未有就土地估值大漲披露完整資訊，以及相關董事未能履責，同時要尼爾‧布什等人要接受17小時與上市規則相關培訓。今次事件涉及該集團2018年度中期，於中國第五大島湛江東海島綜合發展用地估值，短時間內暴漲65億元人民幣增至80億元人民幣，遭聯交所質疑當中合理性，以及有人未有尋求第二意見支持。智富資源在法庭文件中反駁，指聯交所未有考慮到個別董事熟悉內地房產市場的專業性，以及有關用地已進階及獲准發展成綜合項目，以及當時內房熾熱的市况。當時聯交所更未有證據顯示獨董惡意導致有違集團利益的交易，判罰亦過重及不成比例。因此提出司法覆核冀撤銷聯交所的決定。

至於博華提出司法覆核申請，主要質疑聯交所作除牌決定時，根本未有考慮其在塞班島經營綜合度假村遭遇疫情影響，當地最高法院亦確認當地監管機構在處理撤銷牌照時，需要考慮有關疫情屬不可抗力的情况，亦未有顧及集團獲日本共生銀行承諾參與投資，以及逾半債權人支持債務重組的事實，因此其尋求司法覆核，冀推翻上市委員會的裁決。