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基金特區：安本料內地穩經濟措施成效漸現 看好中國市場 今年企業盈利料增10%

【明報專訊】隨着兩會的展開，市場觀望內地會否推出更多刺激經濟措施。安本中國股票投資主管姚鴻耀預期，內地不會推出大規模刺激措施，以防經濟過熱，由於去年出台的一系列支持經濟政策成效正逐步顯現，相信今年內地經濟只要保持穩定，企業盈利增長有望達10%，市場估值可望獲得上調，料將帶動中國市場向好。

姚鴻耀表示，去年內地及香港市場表現相對落後，主要基於市場憂慮內地房地產債務問題，經濟復蘇步伐或持續放緩，以及地緣政治風險等因素，此等對中國市場前景相對負面的觀點，導致內地及香港市場估值持續遭到下調，市場表現持續受壓，而並非內地刺激經濟政策力度不足，認為去年內地未有推出大規模刺激經濟措施，主要為免經濟出現泡沫，故選擇以一連串規模相對較小，但具針對性的措施，以支持經濟穩步發展，如去年推出涉及房地產市場的措施便達14項，涉及消費市場的措施亦達10項。

服務業旅遊業已見顯著增長

內地支持經濟增長的政策未「缺席」下，姚鴻耀表示，去年出台的穩經濟措施成效正逐步浮現，儘管經濟復蘇步伐不平均，個別經濟範疇已見顯著增長，如服務業及旅遊業，自去年初中國疫後復常以來，內地每個長假期的旅遊業數據均見增長，預期下半年中國經濟數據將持續改善，惟改善幅度不會太大，將以溫和步調逐步復蘇，由於佔中國經濟增長較大比重的房地產業，其重要地位正逐步由高增值工業及創新科技取代，因此預期內地房地產行業只會逐步回穩，而不會重回疫前的高增長水平，轉型過程中或有陣痛，認為如有需要，未來中國政府仍有空間及能力推出更多措施支持經濟增長。

家庭儲蓄微降 反映消費逐步增加

中國國務院總理李强昨日發表政府工作報告稱，2024年中國經濟增長目標約為5%。意味今年內地經濟增長水平將與去年相若，姚鴻耀認為，今年內地經濟只要保持穩定，預期內地企業盈利將錄高單位數增長，甚至有望達10%增幅，個別優質企業盈利增長更可望逾20%，經濟穩定及企業盈利改善可提振市場信心，屆時市場估值料將獲上調，推動股市向上，目前中國市場仍受壓，估值處於偏低水平，為投資者提供入市機遇，去年內地市場的價值股及收息股受追捧，增長股及優質股則受壓。行業方面，去年僅能源、通訊及公用等3個板塊做好，其餘行業均錄跌幅，預期今年優質股有望扭轉頹勢，其他行業也可望追落後，建議投資者可從中選擇能夠受惠於優質消費渴求、數碼化、綠色發展、財富管理及健康護理等內地五大長線增長主題的股份。

姚鴻耀續稱，雖然受房地產市場不景氣影響，內地消費者在消費上較審慎，最近已見家庭儲蓄水平輕微下降，反映消費者正逐步增加消費，要留意的是，並非所有消費相關企業均可受惠。隨着內地人均收入提升，中產階級財富持續增長，對優質消費渴求日增，消費者愈來愈重視消費體驗及產品質素，推動消費者在旅遊、飲食及電子消費品等領域進行消費升級，已成長線發展趨勢，可滿足消費者此等需求的企業，盈利可望持續增長，這亦解釋了為何近年內地高端消費市場可保持強韌，旅遊業強勁增長。同時這些中產階級對投資理財的需求亦將增加，與財富管理相關的行業將可受惠，而過去數年的疫情，推動內地醫療產業的發展，加上內地人口老化，將拉動此產業的需求，數碼化及綠色產業則是內地長線持續發展的產業。

內地AI企業或受制高端晶片供應

去年在中國市場也有不少資金流向人工智能（AI）及國企改革主題，姚鴻耀提醒，AI發展雖為環球增長主題，但要留意內地部分AI企業或會在取得高端晶片方面遇到困難，影響企業在AI競賽中的競爭力，故對內地純人工智能企業持審慎態度，並應提防未能錄得盈利的內地AI主題股。國企改革方面，他認為要留意個別國企在改革過程中，是否仍需肩負較多的社會責任，如在經濟增長放緩時，反需增聘更多人手，以助穩定國內就業市場，此類國企的改革進度或會遜於市場預期，因此即使同屬熱門主題股份，盈利及股價表現也有可能出現分歧，重申選股的重要性。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

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