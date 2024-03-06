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Belgravia Place近港鐵站 戶型多元化

Belgravia Place

【明報專訊】上周三出台的《財政預算案》全面撤銷樓市辣招，刺激市場交投氣氛，其中恒地（0012）今年重點新盤之一、長沙灣巴域街Belgravia Place，率先成為撤辣後首個進行首輪開售的市區大型全新盤；項目提供逾700伙，涵蓋多種戶型、主打1房和兩房單位，項目其中一項賣點是鄰近港鐵石硤尾站，中高層單位享開揚九龍城市景致。

明報記者 江俊洋

攝影 馮凱鍵

坐落九龍市區地段的Belgravia Place，由恒地發展；全盤分兩期發展、共涉約1000個單位，是次推出的第1期，預計於2025年7月底落成，樓花期長約16個月，提供714伙，涵蓋開放式至3房戶，包括3個特色單位。

項目景觀以城市景緻為主，其中以向東南單位較佳，多數單位均高於前面的學校，可遠眺主教山一帶山景；其次為向東北單位，主要外望石硤尾邨，但要留意區內部分樓宇樓齡逾40年，將來有可能重建，景觀存變數；至於向耀東街方向單位，主要望內園泳池，但中低層單位同時外望舊樓，料中高層單位享開揚市景。

單位總數714伙 樓花期16個月

項目主打1房和兩房戶型，是次展示3個無改動示範單位。首先參觀的1房單位，參照1A座23樓10室搭建，實用264方呎，長形大廳及房間，面積分別約95方呎及約50方呎，以半透明花紋飾面的玻璃趟門分隔；將兩道趟門打開後，房間融入大廳，室內空間感倍增。

特高樓底已成為近年新樓盤的設計趨勢；單位樓層高度約3.5米，設計師善用這方面的優勢，在大廳、房間天花位置增設收納空間。

樓層高度3.5米 增收納空間

至於兩房示範單位，實用346方呎，以1B座23樓02室為藍本，單位玄關設入牆鞋櫃，以及掛鈎方便掛上外套。大廳闊度約2.6米，單位設計特色是採「蝴蝶開則」設計，兩個面積分別約45方呎、50方呎的房間，分佈於大廳左右兩邊，優點是節省走廊位，使單位實用性更高。單位外連約38方呎三合一露台，以趟摺門設計，該處放置洗衣乾衣機後，還有走動空間。

兩房「蝴蝶開則」節省走廊位

另外，以1A座23樓03室為藍本的示範單位，實用425方呎，入屋即見入牆收納櫃，並相連開放式廚房。與另外兩個示範單位一樣，廚房備有品牌家電如Miele微波爐、西門子雪櫃，以及Mia Cucina明火爐具等。

上述單位屬3房設計，各房間均備特大玻璃幕牆，引進天然光線入室。浴室以淺灰色為主調，臉盆附近有充裕枱面，擺放戶主個人物品；假天花裝設浴室寶，可保持室內乾爽。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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