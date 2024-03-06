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經濟
2024年3月6日星期三
股市最前線
多家銀行停做「摩貨」按揭 業界：「摩貨」絕迹逾十年 銀行需時評估風險
兆禧苑兩房338萬放售 高「撤辣」前買入價一成
「撤辣」後首周逾800宗一手成交 超上月全月兩倍
康城站SEASONS PLACE快推涉650伙
銷監局控港置前代理 涉銷售新盤失實陳述
恒指挫433點 失守50天線 科技藍籌股領跌 科指瀉逾4%
上月港PMI跌至49.7 連續兩月收縮
內地服務業PMI 上月跌至52.5遜預期
武漢有機趣致集團再申來港上市
復星傳售三亞度假村股權 冀國企中東投資者接手
萬科：美元債所有資金已到位
騙徒用AI深偽開戶 銀行須增識別功能
內房估價師：看好內房企穩回升
蔚來上季蝕56億遜預期 第二品牌首款產品擬第3季推出
置富產業信託末期分派減15%
Mox擬下半年推虛產投資服務
和記電訊去年虧損收窄 派息維持
iPhone首6周內地銷量急跌24% 蘋果內地手機市佔率跌至第4
證監聯交所調查環球友飲前董事
阿里旗下B2B平台 港商GMV增長達三位數
資金避險 金價見歷史新高 比特幣同創高 突破6.9萬美元大關
Claude 3系列AI模型 多項基準測試勝GPT-4
彭博：美政府阻AMD售中國「降級版」AI晶片
張兆聰：金價走高 紫金有條件向上
美元定存高息精選
姜靜：消化兩會動向 人幣料雙向波動
技術取勝：太古A60元成重要支持
劉思明：產業升級概念熱炒後回落現吸納機會
周顯：恒生抵到爛 中移更穩陣
湯文亮：如何令樓市健康發展
陳韻雲1.55億放售栢蕙苑舖
Belgravia Place近港鐵站 戶型多元化
距港鐵石硤尾站數分鐘步程 交通便利
基金特區：安本料內地穩經濟措施成效漸現 看好中國市場 今年企業盈利料增10%
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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多家銀行停做「摩貨」按揭 業界：「摩貨」絕迹逾十年 銀行需時評估風險
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