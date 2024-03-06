姜靜：消化兩會動向 人幣料雙向波動

根據政府工作報告，政府的2024年主要預期目標：國內生產總值增長5%；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%；居民消費價格漲幅3%，以上基本和市場預期及上年的目標一致，未見太大驚喜。財政政策方面，預期赤字率為3%（上年提高至3.8%），擬安排地方政策專項債券3.9萬億元人民幣。另外，從今年開始擬發行1萬億元人民幣超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施。從公布的數據可見，政府將繼續採取寬鬆的貨幣和財政政策以達到增長目標，但其支持力度未較上年有大幅提升，如接下來的政策缺乏具體落實，又或成效弱於預期，可能會再打擊市場情緒。

隨着市場消化兩會的動向，加上中國國債收益率持續走低，料人民幣兌美元將繼續呈雙向波動走勢。筆者認為人民幣的積極復蘇需要中國經濟活動回升、信心修復及美元走低，上述條件在近期仍未具備，因此人民幣走強空間有限。短期內，阻力位在7.2160、7.2240（200日移動平均）及7.2350；支撐位則在7.1850/7.1920。

歐央行本周議息，市場關注會否提供關於今年減息時間點的線索，料市場在會議前謹慎交易。由於一些次級經濟數據開始走弱，近期美國例外主義的觀點受到一定挑戰，同時市場持續調整歐央行減息的預期，歐元兌美元保持溫和看漲勢頭，有一定上行風險。阻力位為1.0870/76、1.0940；支撐位在1.0795、1.0760；中長線而言，筆者對2024年歐元前景維持中立看法。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]