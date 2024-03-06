騙徒用AI深偽開戶 銀行須增識別功能

曾有假冒李家超余偉文片流傳

有虛擬銀行高層表示，曾有騙徒以AI深偽技術，騙過銀行的開戶識別系統，金管局亦有指引要求銀行人手監察遙距開戶流程，現時該行是百分百開戶個案均以人手監察，並會審視開戶後有否可疑交易。他透露，據了解基本上所有銀行均沒有自行開發遙距開戶的識別系統，市場上基本上有3套由第三方供應的解決方案，其中一套是由螞蟻旗下金融科技公司提供。

AI「深偽技術」近年發展迅速，早前便出現一段假冒特首李家超向市民推介高回報投資計劃的影片於網上流傳；亦曾有網上片段偽冒金管局總裁余偉文，就投資項目會見傳媒等。

方保僑：應加強遙距開戶程序

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，AI發展浪潮比預期快最少一至兩年，深偽技術成本低，亦愈來愈容易製造，故利用AI行騙愈來愈多。隨着AI技術成熟及疫情期間各界開始多用網上銀行，認為銀行須加強遙距開戶程序，在「認識你的客戶」（KYC）加入能辨認AI生成影像或聲音等功能，防範AI「深偽技術」。投資者方面，亦要多加小心，多留意AI騙案發展趨勢。

警方去年首11個月錄得近3.2萬宗科技罪案，較前年同期升五成，損失金額逾50億元。當中網上投資騙案錄4703宗，增加1.8倍，損失金額約30億元。警方早前指出，科技罪案情况愈來愈嚴重，在科技罪案中，會特別留意網上投資騙案。至於利用AI深偽技術的騙案，警方暫未有詳細分類數字，但相信會是騙徒的手法。

明報記者