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經濟

恒指挫433點 失守50天線 科技藍籌股領跌 科指瀉逾4%

【明報專訊】國務院總理李强發表政府工作報告，將今年經濟增長目標訂為5%左右，承認「實現今年預期目標並非易事」。工作報告平實、驚喜不大，港股借勢調整，曾跌500點，收市報16,162點，跌433點，並跌穿50天線。重磅科網、新能源車股沽壓大，科指跌逾4%，跑輸大市。大市成交連續6日逾千億元。港股通北水淨流入近60億元，為一周多來高位。分析指市場對內地未有提出實質措施挽救經濟感失望，但外資大行似看到資金流向有改善的迹象。

明報記者

摩根士丹利報告指出，截至2月底，資金流出中國股市的速度放緩，區域主動型基金經理開始增持增長型科技股，這可能緩解股市1月低點反彈能否持續的疑慮。大摩引述EPFR的數據指出，上月內地和香港股市出現22億美元的淨流出（其中95%可歸因於投資者的贖回），1月份為26億美元。高盛報告指出，滬深股通北向交易最新一周錄得約33億美元淨流入，為2023年7月以來最大單周淨流入。

北水連續14日流入 累涉逾457億

恒指昨低開252點，跌幅曾收窄至145點，之後沽壓再增加，午後跌幅擴大至500點，低見16,095點，收市跌433點，報16,162點，結束兩連升。國指跌2.6%，科指跌4.3%。大市全日成交1121億元。北水淨流入59.3億元，為連續第14日流入，累計流入逾457億元。騰訊（0700）昨錄6.99億元北水淨入。

重磅科網股拖低大市，騰訊、京東（9618）、美團（3690）、小米（1810）及阿里巴巴（9988）挫2%至7%；新能源車股受壓，理想汽車（2015）、小鵬汽車（9868）及蔚來（9866）跌2%至5%。金融股捱沽，恒生銀行（0011）昨除淨跌近3%，友邦（1299）挫3.9%。網上醫療股沽壓大，京東健康（6618）、阿里健康（0241）跌約8%，為表現最差兩隻藍籌股。

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，市場對政府工作報告未有提出實質措施救經濟感到失望，而政府將今年經濟增長目標訂為約5%，已是市場預期，但能否達到目標，市場有疑問，尤其是內地樓市未有好轉迹象。加上港股2月累積不少升幅，在沒利好消息下，回吐很正常，若恒指失守16,100點，有機會回落至萬五點水平。

分析：股市有波幅無升幅

資深股評人郭思治表示，昨日恒指收市指數，失守多條平均線，反映市底弱，目前只得北水支撐，未有其他資金流入，故股市暫時並無作為，只是「有波幅、無升幅」。

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