康城站SEASONS PLACE快推涉650伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASONS PLACE 涉及650伙，戶型涵蓋1房至3房戶，並設特色單位，項目主打1房及2房戶，預計落成日期為明年6月，樓花期長約15個月，目前正籌備項目樓書、展銷廳及示範單位。

泰峯最快日內開價

「撤辣」後樓市交投活躍，黃氏坦言，各發展商普遍積極推售樓貨尾，故SEASONS PLACE未必能趕及本月開售，不過會德豐自「撤辣」後首6日（即2月28日至3月4日），旗下有份參與的項目已售出30伙，套現約5億元，當中兩成為內地買家，兩成為本地投資者，其餘屬本地用家。他又表示，上月全月全港一手成交不足280宗，料本月全月成交量可達2000宗。

另提供807伙、樓花期約15個月的王新興集團九龍灣觀塘道泰峯，昨日向傳媒開放4個位於荃灣愉景新城的示範單位，王新興集團董事總經理王惠貞表示，料於本周內向公眾開放示範單位及開價，並隨即收票，又稱項目以區內換樓客為目標，而首批單位亦將以兩房為主，將按市價推出。項目合作伙伴新世界發展（0017），其營業及市務部總監黃浩賢表示，接獲不少客人查詢新盤詳情，有望於兩周內首輪銷售。

[香港地產]