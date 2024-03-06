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經濟
香港地產

多家銀行停做「摩貨」按揭 業界：「摩貨」絕迹逾十年​ 銀行需時評估風險

【明報專訊】樓市「撤辣」剛滿一周，一二手市場交投全面起動，由於買家已不設持貨期限制，意味市場將有機會出現短炒個案，甚至重現「摩貨」易手個案（即以確認人身分於成交前轉讓）。惟昨日本港多家主要銀行均表示，暫時不接受「摩貨」買家的按揭申請，意味買家如從「摩貨」投資者手中接貨，或將不能上會，隨時要全數支付樓價才能完成交易（見表）。有業界指出，由於樓按措施實施超過15年，十幾年來已沒有「摩貨」交易，故銀行需要時間重新評估這類交易的潛在風險及按揭流程上的做法。

明報記者 歐陽慧恩

市場消息指出，匯豐、中銀、恒生、渣打等十多家本港主要銀行暫不接受「摩貨」交易按揭申請。不過，據了解，個別中小型銀行仍會視乎風險情况，不會完全停做相關按揭申請，其中工銀亞洲暫仍接受有關申請，但只以最低估價承做，並需提供兩份合約。

東亞銀行表示，過往因為市場沒有需求，並沒有承做「摩貨」按揭，目前，在一般情况下，東亞未有計劃針對這類客戶群𠄘做「摩貨」按揭，但亦會基於客戶與銀行的關係，就着𠄘做按揭條件，按個別申請人作特別考慮。

金管局：銀行風險因交易形式而變

金管局發言人回應查詢時稱，當局要求銀行審慎經營按揭貸款業務，妥善管理當中涉及的風險，而銀行提供按揭貸款所承受的風險，可能因樓宇買賣的交易形式而有所改變，銀行是否就個別交易形式提供按揭貸款是它們經風險評估後的決定。香港銀行公會發言人表示，銀行業一向支持本港按揭市場的健康及持續發展，每家銀行有自己的按揭業務策略，並考慮不同風險因素，客戶在申請按揭前可聯絡銀行了解有關的辦理情况。

銀行公會籲申按揭前先聯絡銀行

事實上，政府過往為阻止物業炒賣，如於2010年8月，經地政署規定一手樓花禁止「摩貨」，同年10月亦推行額外印花稅，即買入單位後兩年內轉手要交額外稅款，令住宅「摩貨」絕迹十多年；及至2013年2月推出雙倍印花稅時，亦要求工商舖買賣在簽訂買賣合約後亦要支付印花稅，令非住宅物業「摩貨」同時銳減。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自十多年前修例後，凡曾購入單位者，即使「摩貨」亦要繳交印花稅，增加了轉售難度，再加上工商舖市場近年做價回落，令大部分銀行已有十多年未曾承做「摩貨」按揭，所以成交的條文亦要重新釐清。

中原按揭：即使個別銀行願意

料以較低價承按

曹又表示，即使有個別金融機構或可承做「摩貨」按揭，但審批時仍需作多番考量，暫未能確認停做「摩貨」按揭屬短期還是長期措施，並指部分銀行亦將新做按揭的現金回贈由原來的1.8%減至1.5%，除因銀行現金借貸成本加重外，亦反映銀行今年對按揭生意抱較審慎態度，故建議投資者入市前應做好風險管理。中原按揭董事總經理王美鳳指出，即使有個別銀行可接受「摩貨」按揭申請，但很多時只限接受「摩貨」一次的交易，估價亦以原合約、確認人轉售合約及估價之間的低者為準，如最終成交價高於原合約，銀行仍會以較低的作價承做按揭。

[香港地產]

相關字詞﹕銀行公會 恒生 中銀 匯豐 金管局 一手新盤 樓按 摩貨

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