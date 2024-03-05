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經濟

香港地產

蔚藍東岸首錄二手 1房業主料蝕13%

【明報專訊】額外印花稅（SSD）在內的住宅辣稅全面撤銷，意味二手住宅市場大量物業可以即時「鬆綁」，其中今年初入伙、五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸，市場消息指首錄二手成交，屋苑第3座中低層一個實用面積301方呎1房單位，以約508萬元售出、實呎16,877元；原業主2020年底以約555萬元一手購入，現帳面蝕47萬元或8%，連稅項及其他使費計，料有機會實蝕近70萬元或13%。

第一城兩房業主料損手三成

事實上，雖然整體樓市氣氛在「撤辣」效應下，已明顯改善，但仍錄得個別蝕讓或低價二手成交。新界東指標屋苑沙田第一城，本月至今暫錄約7宗成交，中原區域營業董事黎宗文表示，屋苑第40座中層實用面積284方呎兩房戶，原業主開價420萬元，反價2萬元或0.5%後，以422萬元易手、實呎14,859元；原業主2022年以576萬元購入，帳面蝕154萬元或27%，連稅項及其他開支，料有機會實蝕約170萬元或30%。

雅濤居3房反價3% 1017萬沽出

美聯助理區域經理陳少鴻表示，馬鞍山雅濤居2座高層B室，實用面積785方呎3房間隔，單位「撤辣」前以990萬元放售，及後兩度反價至1000萬元及1060萬元，終以1016.8萬元成交、實呎12,953元，即反價26.8萬元或3%，由區內客承接自用；原業主2014年以778萬元購入，帳面賺逾238.8萬元或31%。

維景灣畔兩房減至780萬易手

將軍澳維景灣畔本月暫錄約7宗二手成交，逼近2月全月約8宗；香港置業首席分區董事劉浩勤指出，屋苑第6座高層F室，實用面積511方呎兩房戶，可望海景，原業主去年開價900萬元，終以780萬元成交、實呎15,264元，即減價120萬元或13%；原業主2000年以291.9萬元入市，帳面賺逾488萬元或1.7倍。

相關字詞﹕香港仔中心 沙田第一城 維景灣畔 蔚藍東岸 二手成交

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