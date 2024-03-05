葉仕偉：港發行代幣化綠債 CMU助鞏固國際金融中心地位

該代幣化綠色債券，在香港金管局的貨幣市場中央結算系統（CMU）進行記錄、清算和結算。它們以非物質化帳簿條目形式發行，並以原子DvP方式在平台上結算。此外，CMU也為全球投資者，透過其外部聯繫獲取本期債券開闢了更廣泛途徑。除直接參與平台外，在Euroclear或Clearstream開設帳戶的全球投資者，現在還可以按照慣例投資和持有債券。這項安排提高了數位債券的流動性，並進一步提高發行、清算和結算流程的效率。

在進一步深入討論代幣化之前，先了解什麼是綠色債券。綠色債券是一種固定收益工具，致力於為氣候和環境項目籌集資金。綠色債券主要特點是為投資者提供賺取回報的機會，同時為環境永續發展作出貢獻。代幣化是一個革命性的過程，使用區塊鏈技術將現實世界的資產（如綠色債券）轉換為數位代幣。每個代幣代表綠色債券所有權一部分，意味着不必購買整個綠色債券，而是可以購買其中一部分。綠色債券和區塊鏈技術的交叉是真正令人興奮的地方。

透過綠色債券代幣化，可以讓永續投資變得更容易、透明和有效率。這有助於吸引更多投資者參與綠色項目，從而推動環保舉措並對地球產生積極影響。區塊鏈技術是一種去中心化、安全、透明的系統，可確保每筆交易都被記錄和驗證。這讓投資者相信他們的投資是安全的，他們的所有權受到保護。對於投資者來說，它們提供了進入綠色債券市場的低成本切入點，允許投資組合多元化，並提供增加的流動性。對於發行人來說，它們提供了一種為綠色項目籌集資金、吸引全球投資者並提高透明度和問責制的新方式。

代幣化正在迎來永續投資的新時代，它正在創造一個任何人都可以參與的全球性、流動性和包容性的綠色債券市場。無論你是希望參與綠色債券市場的首次投資者，還是希望實現投資組合多元化，皆對地球產生積極影響；亦為經驗豐富的投資者，提供了令人興奮的機會。代幣化意味着將債券、信貸或房地產等資產以代幣的形式放置到區塊鏈上。投資管理公司21.co預測，隨着更多現實世界資產（RWA）遷移到區塊鏈管道，代幣化資產的市場價值可能達到10萬億美元。

永續投資的未來不止是賺錢，也是為了有所作為。透過代幣化綠色債券，可以做到這兩點：（1）在為環境永續發展做出貢獻的同時，獲得回報。（2）此次發行，也展現香港參與市場創新能力和靈活性。CMU為全球投資者支持多幣種債券發行和交易後活動的能力，將有利於進一步鞏固香港的國際金融中心地位。

IESGB投資委員會主席

[葉仕偉博士 全民造ESG]