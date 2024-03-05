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經濟
國際金融

蘋果涉壟斷 遭歐盟重罰153億

【明報專訊】歐盟委員會以蘋果公司（美：AAPL）濫用其在音樂串流軟件分銷市場的主導地位為由，向其判罰18億歐元（約153億港元），是歐盟首次向蘋果開出反壟斷罰單，也是歐盟對科技巨企開出最高罰款之一。蘋果表示會就判罰上訴，強調歐盟委員會未能「發現任何消費者利益受損的可信證據」。蘋果股價早段跌3%。

稱會上訴 股價早段跌3%

此案源於音樂串流巨頭Spotify（美：SPOT）於2019年向歐盟委員會投訴，蘋果向Spotify訂閱服務抽取30%佣金，濫用App Store壟斷地位。歐盟委員會表示，經調查發現，蘋果對軟件開發商施加限制，阻止通知蘋果iOS系統用戶，在蘋果App Store以外收費較低的音樂訂閱服務選項及訂閱方法。當局表示，蘋果行為持續近10年，由於蘋果向開發商收取高昂佣金，可能導致很多iOS用戶為音樂串流訂閱支付更高費用。

歐盟委員會去年正式確認根據《數碼市場法》（DMA）被列為「看門人」（gatekeepers）的科技企業名單，蘋果、Meta（美：META）及微軟（美：MSFT）等榜上有名，須接受更嚴格的反壟斷規管。市場憂慮消費者對iPhone需求疲弱，令蘋果近期股價偏軟。高盛將蘋果從「強力買入」的名單剔除。自去年6月高盛公布Directors' Cut「確信買入」股票名單以來，蘋果一直在該名單之上，期內蘋果股價變化不大，相比標普500指數期內升幅接近22%，令蘋果不再符合「投資首選」的標準。不過高盛分析師Michael Ng維持對蘋果的「買入」評級，認為「市場對產品收入增長放緩的關注，掩蓋了蘋果生態系統的實力」。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕高盛 罰款 蘋果公司 反壟斷 歐盟

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