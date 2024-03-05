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經濟
ESG 環保‧社會‧管治

信和重建珊瑚礁 助海洋生物多樣化

【明報專訊】信和集團（0083）於2022年伙拍海洋公園舉辦「活化珊瑚行動」，目標於3年內在香港南部海域熨波洲重建20平方米人工珊瑚礁，以保育本地珊瑚及豐富海洋生物多樣性。信和集團助理可持續發展總經理郭鎧怡稱，海洋及海洋生物多樣性是達至碳中和不可或缺的一環，而珊瑚礁可以提供例如海岸線保護、漁業生產及康樂文旅等廣泛生態系統服務。保護和重建珊瑚礁生態系統，是應對氣候變化和保護海洋生物多樣性的天然方法之一。

明報記者 邱潤青

郭鎧怡介紹，活化珊瑚行動的一大特點是將科技元素與保育相結合。團隊在行動初期通過專業評估及生態研究，將珊瑚礁重建區選址於曾有鹿角珊瑚等許多本地珊瑚物種棲息、極具生態潛力的熨波洲。熨波洲亦臨近海洋公園，方便保育專員密切監察珊瑚生長情况。保育團隊將珊瑚碎片種植到本地初創企業ArchiREEF創製的3D打印赤陶製珊瑚礁盤上，讓碎片依附生長。

結合科技元素 可抗極端天氣

2023年5月，首批7.5平方米珊瑚礁盤已按原訂計劃移植到熨波洲海牀。郭鎧怡介紹，據保育專家持續觀察，目前移植的珊瑚生長進度已達初期目標，甚至在10號風球及「世紀黑雨」下依然維持生長。 郭稱，其中部分容易碎裂的珊瑚品種，有賴於珊瑚礁盤較硬的表面及特殊的複雜結構支撐，可抵抗絕大多數極端天氣。團隊亦發現監測地點的珊瑚礁盤開始吸引珊瑚礁魚類等海洋生物，相信熨波洲水域的海洋生物多樣性已有所提高。

作為「活化珊瑚行動」的另一個里程碑，海洋公園於去年7月開設「活化珊瑚中心」。該中心的專業修復設施孕育着海底人工珊瑚礁的初始形態，120餘塊從香港東部水域收集的珊瑚碎片在移植到熨波洲之前需在此處進行隔離、修復及保育。此外，該中心又是海洋生態保育的推廣教育平台。郭強調，教育及社區參與是保護大自然和生物多樣性的重要環節，很多人因難以見到海底世界的「廬山真面目」，而忽視海洋保育的重要性。活化珊瑚中心為海洋公園遊客安排包括珊瑚保育講座和「STEAM」實驗等多種體驗活動，增加公眾對珊瑚生態的認知。截至今年1月，活化珊瑚中心已共吸引近2000人次入場參觀。

海洋公園設活化珊瑚中心

郭鎧怡稱，信和集團未來或會連同海洋公園為活化珊瑚行動注入新元素，或推出其他海洋保育項目。此外，信和也在營運中致力推動海洋保育，如訂立《可持續發展願景2030》，致力令集團旗下酒店供應的海鮮100%採購自可持續來源。

[ESG 環保‧社會‧管治]

相關字詞﹕活化珊瑚行動 信和置業

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