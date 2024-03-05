明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

PayCargo落戶本港 快易通成策略合作伙伴

【明報專訊】國際物流支付平台PayCargo公布，與本港智慧解決方案公司快易通建立策略合作伙伴。快易通為PayCargo在港獨家營運商，將負責該平台的本地交易。

PayCargo：未定亞洲區域總部地點

PayCargo亞洲區商務總監羅日昇表示，香港是全球最大空運貨物樞紐之一，也是跨國企業區域辦事處的匯聚地，故選擇香港作為拓展亞洲市場的首站。他續稱，集團目標擴展業務至超過140個地區，惟尚未決定亞洲區域總部的地點，若香港能為集團提供發展和擴展業務的機會，將會願意在港繼續投資。

同時，快易通副行政總裁區君宇表示，是次合作有助為本港打造一套智慧物流支付系統，其且提升香港物流業支付流程的效率與安全性。

日前國泰（0293）貨運站公布與PayCargo合作，國泰貨運站常務總裁華馬克（Mark Watts）表示，現時內地電子支付普遍，惟香港不少交易仍習慣以現金支付，尤其物流業，因此與PayCargo的合作將有助國泰貨運站達到「無現金」的目標。

PayCargo主要服務全球貨運和物流行業，自2009年起開始營運，有約5000家物流供應商合作，涵蓋海運、空運、貨車運輸等。該公司自2020年起集資共2.9億美元，當中1.3億美元由私募基金黑石集團管理。

相關字詞﹕快易通

上 / 下一篇新聞

減價戰推低電動車股 理想瀉11% 華府擴審查夾擊 小鵬挫半成比亞迪跌1%
減價戰推低電動車股 理想瀉11% 華府擴審查夾擊 小鵬挫半成比亞迪跌1%
北水半新股新貴 8隻反高潮跌 4隻做好
北水半新股新貴 8隻反高潮跌 4隻做好
港股好淡爭持 北水連續13日淨流入
港股好淡爭持 北水連續13日淨流入
雷軍籲培養AI人才 加強智能製造支援
雷軍籲培養AI人才 加強智能製造支援
貝達冀具研發實力生科股納港股通
貝達冀具研發實力生科股納港股通
險商澄清未紓債務憂慮 萬科港挫7% 債券大跌
險商澄清未紓債務憂慮 萬科港挫7% 債券大跌
焦點科網股連連數字再申港上市 市場關注集資額估值縮減否
焦點科網股連連數字再申港上市 市場關注集資額估值縮減否
鍾睒睒澄清「第一桶金」非來自娃哈哈
鍾睒睒澄清「第一桶金」非來自娃哈哈
海底撈推加盟特許經營模式
海底撈推加盟特許經營模式
碧桂園上月銷售額挫85％
碧桂園上月銷售額挫85％
信和重建珊瑚礁 助海洋生物多樣化
信和重建珊瑚礁 助海洋生物多樣化
奧海城商場鋪設環保磚減廢
奧海城商場鋪設環保磚減廢
日股破4萬關 歷來新高 半導體股領漲 今年吸外資1400億
日股破4萬關 歷來新高 半導體股領漲 今年吸外資1400億
蘋果涉壟斷 遭歐盟重罰153億
蘋果涉壟斷 遭歐盟重罰153億
比特幣升破6.6萬美元 距高位5%
比特幣升破6.6萬美元 距高位5%
張兆聰：生科股有勢 百濟神州可吼
張兆聰：生科股有勢 百濟神州可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：理想汽車低位分段吸
黃雯怡：理想汽車低位分段吸
葉仕偉：港發行代幣化綠債 CMU助鞏固國際金融中心地位
葉仕偉：港發行代幣化綠債 CMU助鞏固國際金融中心地位
何民傑：氫能巴時機未到
何民傑：氫能巴時機未到
袁啓亮：節假日營銷目標（三之一）
袁啓亮：節假日營銷目標（三之一）
馬斯克控告OpenAI違背初衷 促公開技術及歸還捐贈
馬斯克控告OpenAI違背初衷 促公開技術及歸還捐贈
技術取勝：康龍化成料11元有承接
技術取勝：康龍化成料11元有承接
劉思明：候兩會消息 資金續追捧現代化低碳概念
劉思明：候兩會消息 資金續追捧現代化低碳概念
周顯：上水分行曾「湊大」內地富豪
周顯：上水分行曾「湊大」內地富豪
湯文亮：「撤辣」後 前財爺可放心
湯文亮：「撤辣」後 前財爺可放心
6新盤3月大戰 涉單位總數2200伙 康城12期今命名 泰峯最快本周開價
6新盤3月大戰 涉單位總數2200伙 康城12期今命名 泰峯最快本周開價
城軒6日連售42伙 用家佔七成
城軒6日連售42伙 用家佔七成
裕泰興家族6780萬購赤柱洋房 呎價2.7萬
裕泰興家族6780萬購赤柱洋房 呎價2.7萬
蔚藍東岸首錄二手 1房業主料蝕13%
蔚藍東岸首錄二手 1房業主料蝕13%
奧園放售葵涌活化項目 市值4億 低高位68%
奧園放售葵涌活化項目 市值4億 低高位68%