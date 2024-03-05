PayCargo落戶本港 快易通成策略合作伙伴

PayCargo：未定亞洲區域總部地點

PayCargo亞洲區商務總監羅日昇表示，香港是全球最大空運貨物樞紐之一，也是跨國企業區域辦事處的匯聚地，故選擇香港作為拓展亞洲市場的首站。他續稱，集團目標擴展業務至超過140個地區，惟尚未決定亞洲區域總部的地點，若香港能為集團提供發展和擴展業務的機會，將會願意在港繼續投資。

同時，快易通副行政總裁區君宇表示，是次合作有助為本港打造一套智慧物流支付系統，其且提升香港物流業支付流程的效率與安全性。

日前國泰（0293）貨運站公布與PayCargo合作，國泰貨運站常務總裁華馬克（Mark Watts）表示，現時內地電子支付普遍，惟香港不少交易仍習慣以現金支付，尤其物流業，因此與PayCargo的合作將有助國泰貨運站達到「無現金」的目標。

PayCargo主要服務全球貨運和物流行業，自2009年起開始營運，有約5000家物流供應商合作，涵蓋海運、空運、貨車運輸等。該公司自2020年起集資共2.9億美元，當中1.3億美元由私募基金黑石集團管理。