險商澄清未紓債務憂慮 萬科港挫7% 債券大跌

【明報專訊】上周市場傳出，萬科（2202）（深：000002）正與以保險公司為主的貸款類機構進行談判，將部分即將到期的非標債務延期，更有傳聞指「萬科管理層近期到新華資產拜訪，希望對到期債務融資進行展期，但被拒絕」等。雖然新華資產已在其官方微信號澄清，指消息不實，萬科是中國房地產行業龍頭企業，一直與新華資產保持正常的業務合作；惟萬科股債續雙殺，昨在港再跌7.13%，報5.6港元；A股亦跌4.65%，報9.43元人民幣。
萬科部分境內債跌幅近兩成或超過兩成，包括「21萬科04」跌近兩成；「22萬科06」跌36.1%；「20萬科08」跌9.39%等。
此前，克而瑞研究中心於3月3日發表的併購月報中提到，1月底以來萬科加快處置資產，將深圳高新投6.16%股權出售給深投控、上海七寶萬科廣場50%股權七折轉讓予領展（0823）、更正計劃出售旗下長租公寓泊寓部分股權等。
克而瑞指出，接連處置旗下資產的背後，可能是為了應對上半年的償債高峰。2024上半年萬科需兌付12.3億美元海外債，且其當前資金相對緊張，近期管理層赴北京拜訪貸款機構就今年3月到期的非標進行展期談判。
去年底曾有外電報道指出，至少兩家具有國資背景的內地保險公司與國家金融監督管理總局，就萬科的非標準化債權資產進行會談後，同意對萬科提供喘息空間。據指監管機構與保險公司的溝通表明，決策層加大對萬科的支持力度，兩險企亦決定不對萬科非標行使回售權。