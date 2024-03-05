貝達冀具研發實力生科股納港股通

籲設北水可買賣被剔出股份緩衝

據目前港股通規定，獲納入市值要求需至少有50億港元，並需為恒生綜合小型股指數成分股。丁列明認為，港股通現時買賣股票多為銀行、能源等毋須依賴股權融資進行研發的傳統企業。藥企研發初期缺少資金但具備潛力，成功後有巨大盈利能力，這些公司被排除，有損證券市場服務實體經濟、優化配置的作用，影響內地在關鍵技術領域的研發進展。在投資者保護方面，丁列明建議，公司被剔出港股通後，12個月內可自由買賣作緩衝，避免內地投資者失去低位買入機會。現行規定為公司市值過去12個月未達40億元，會被剔出港股通，內地投資者只可賣出不能買入。

中信資本籲放寬外資持A股上限

另外，中信資本董事長兼首席執行官張懿宸提案，促進股票和債券外資持有佔比逐步進入安全區間、研究放寬包括基金在內的外資持股A股上市公司比例上限，放寬併購基金控股的公司在A股上市的可行路徑，研究消費、醫療、新經濟企業透過被併購或重組方式在A股上市，或引導及鼓勵在H股上市。他認為目前內地私募資金退出投資時仍面臨阻礙，需要進一步暢通基金退出的管道，例如充分發揮併購在退出投資、重視基金推動上市公司併購重組、提升上市公司品質的作用。全國人大代表、格力電器（深：000651）董事長董明珠則建議上市公司高管在任期內不得減持公司股票，因為企業高層清楚公司情况，不應在公司情况不佳下出售股票，相反購入公司股票則可反映對公司的信心。

明報記者 歐陽偉昉 北京報道

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