北水半新股新貴 8隻反高潮跌 4隻做好

有分析認為，昨多隻新晉港股通半新股錄得跌幅，或因市場對新晉半新股沒被北水買入，感失望而沽售股份。

君聖泰跌19% 藥明合聯升25%

新晉半新股中，昨日升幅最大為藥明合聯（2268）升近25%，昨報23.3元，而科倫博泰生物（6990）曾早段曾一度飈升31.15%至136元，隨後逐漸回落，收報120元，仍大升逾一成半；而昨日錄得跌幅的8隻新晉半新股中，君聖泰醫藥（2511）昨日開市後隨即下挫，昨收報9.09元，跌18.69%。而友寶在線（2429）、瑞浦蘭鈞（0666）及宜明昂科（1541）昨分別跌14.42%、9.1%和8.58%。

分析：市場或因無北水買入而失望

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，撇除個別公司有特別負面因素，或與市場因新晉港股通半新股意外地無北水買入而失望，從而產生沽壓，令昨日多隻新晉港股通半新股錄得跌幅。

另外值得一提的是，於去年10月27日掛牌的極兔速遞，即使上月中被恒指公司納入恒生綜指內，但作為同股不同權公司，仍需滿足滬深交易所設有特設規則，於聯交所上市滿6個月，達到及其後20個港股交易日的市值和成交量條件，才有望躋身港股通名單。