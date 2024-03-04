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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

AI助建立MPF投資組合

【明報專訊】如何挑選強積金（MPF）基金，視乎供款人的個人風險承受能力，大部分強積金受託人均在網上設置投資風評估及退休儲蓄計算機等工具，協助MPF成員揀選合適的MPF基金類別。隨着數碼化浪潮席捲各行各業，近年強積金服務亦積極引入創新技術，其中BCT銀聯集團（以下簡稱「BCT」）近日推出全港首個人工智能（AI）顧問MARIO，結合AI技術和大數據分析，為該公司指定的強積金計劃成員，提供MPF投資組合參考方案。

明報記者 袁國守

強積金基金選擇眾多，風險不一，在不同市况下表現會有差異。BCT指出，要適時挑選真正合適自己的MPF投資組合爭取合理回報，最理想是擁有相關的投資知識及緊貼市况並作出相應投資對策，但對工作繁忙的香港都市人來說非易事，所以為協助打工仔管理強積金，該公司建構多源顧問服務，為成員提供專業意見，除於「bct+」應用程式通過「積金榜」功能提供特定條件下最受歡迎的基金選擇外，亦與不同的投資專家合作製作短片，向大眾發布最新投資市况及專業意見。

該公司今年再下一城，今年1月31日起，推出AI顧問MARIO，所說的MARIO，是BCT與本港金融科技公司弘量研究合作開發的AI顧問服務，結合AI和大數據分析，同時考慮到成員的風險承受能力及個人投資目標、投資知識及財政狀况，為成員提供模擬投資組合以供參考，協助MPF成員作出投資決定，以符合其意向。現時該AI顧問服務已開放予長期使用BCT強積金服務的現有特選客戶，至於其他指定的BCT強積金計劃成員，現時亦可透過「bct+」流動應用程式試用該項服務。

AI顧問MARIO迅速分析複雜數據

BCT表示，強積金成員啟用MARIO服務時，只需簡單回答幾條關於個人風險承受能力及個人投資目標、投資知識及財政狀况的問題，MARIO即可為成員提供強積金參考投資組合，過程非常簡單。在制訂參考投資組合期間，AI顧問MARIO會利用大數據分析和AI進行演算，迅速分析複雜的數據和市場資訊，還會追蹤及評估全球經濟市况，當有需要時，每季為成員提供最新的參考投資組合建議，鼓勵成員建立定期檢視強積金投資組合的習慣。弘量研究首席執行官兼聯合創始人雷春然表示，與BCT合作推出強積金行業首創的AI顧問服務，率先通過AI和大數據為BCT強積金成員提供數碼化及更個人化的服務，讓成員可以隨時隨地獲得專業的強積金參考投資組合以作參考。

BCT提供了一個參考例子（見表），假如成員為一名36歲男士，BCT強積金帳戶戶口結餘83萬元，MPF每月供款3000元，個人投資金額為300萬元，個人每月投資供款中位數為5000元，期望個人投資年回報率中位數為2.5%，並冀退休後每月可用現金23,725元。根據相關資料，MARIO隨即計算出這位男士在BCT現有強積金投資組合的目標年度化回報率應為2.33%（以2024年2月5日的投資市場數據計算），並同時提供MPF投資組合方案予該用戶作參考，其投資組合方案涵蓋5個投資風險類別（即「進取」、「增長」、「均衡」、「穩健」及「保守」型）；以其中的「進取型」投資組合方案（5年年度化回報率為4.83%）為例，其持倉組合以環球股票基金、亞洲股票基金及歐洲股票基金為主。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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