AI助建立MPF投資組合

明報記者 袁國守

強積金基金選擇眾多，風險不一，在不同市况下表現會有差異。BCT指出，要適時挑選真正合適自己的MPF投資組合爭取合理回報，最理想是擁有相關的投資知識及緊貼市况並作出相應投資對策，但對工作繁忙的香港都市人來說非易事，所以為協助打工仔管理強積金，該公司建構多源顧問服務，為成員提供專業意見，除於「bct+」應用程式通過「積金榜」功能提供特定條件下最受歡迎的基金選擇外，亦與不同的投資專家合作製作短片，向大眾發布最新投資市况及專業意見。

該公司今年再下一城，今年1月31日起，推出AI顧問MARIO，所說的MARIO，是BCT與本港金融科技公司弘量研究合作開發的AI顧問服務，結合AI和大數據分析，同時考慮到成員的風險承受能力及個人投資目標、投資知識及財政狀况，為成員提供模擬投資組合以供參考，協助MPF成員作出投資決定，以符合其意向。現時該AI顧問服務已開放予長期使用BCT強積金服務的現有特選客戶，至於其他指定的BCT強積金計劃成員，現時亦可透過「bct+」流動應用程式試用該項服務。

AI顧問MARIO迅速分析複雜數據

BCT表示，強積金成員啟用MARIO服務時，只需簡單回答幾條關於個人風險承受能力及個人投資目標、投資知識及財政狀况的問題，MARIO即可為成員提供強積金參考投資組合，過程非常簡單。在制訂參考投資組合期間，AI顧問MARIO會利用大數據分析和AI進行演算，迅速分析複雜的數據和市場資訊，還會追蹤及評估全球經濟市况，當有需要時，每季為成員提供最新的參考投資組合建議，鼓勵成員建立定期檢視強積金投資組合的習慣。弘量研究首席執行官兼聯合創始人雷春然表示，與BCT合作推出強積金行業首創的AI顧問服務，率先通過AI和大數據為BCT強積金成員提供數碼化及更個人化的服務，讓成員可以隨時隨地獲得專業的強積金參考投資組合以作參考。

BCT提供了一個參考例子（見表），假如成員為一名36歲男士，BCT強積金帳戶戶口結餘83萬元，MPF每月供款3000元，個人投資金額為300萬元，個人每月投資供款中位數為5000元，期望個人投資年回報率中位數為2.5%，並冀退休後每月可用現金23,725元。根據相關資料，MARIO隨即計算出這位男士在BCT現有強積金投資組合的目標年度化回報率應為2.33%（以2024年2月5日的投資市場數據計算），並同時提供MPF投資組合方案予該用戶作參考，其投資組合方案涵蓋5個投資風險類別（即「進取」、「增長」、「均衡」、「穩健」及「保守」型）；以其中的「進取型」投資組合方案（5年年度化回報率為4.83%）為例，其持倉組合以環球股票基金、亞洲股票基金及歐洲股票基金為主。

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[袁國守 退休綢繆]