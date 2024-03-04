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經濟
二手放大鏡

香港地產

粉嶺中心撤辣後均呎近萬元沽

【明報專訊】本港樓市連續數月價量齊跌，至2月28日特區政府公布撤銷所有物業辣稅，二手市場成交即時回暖；其中屬上車屋苑的粉嶺中心，「撤辣」後獲投資者購入一個兩房單位，區內代理料市場成交量可望逐步遞增。

代理稱息口仍高 樓價料不會勁升

美聯聯席區域經理陳梓彬表示，粉嶺中心A座高層1室，實用468方呎兩房戶型，原業主以468萬元放盤，近日獲長線投資客洽詢至460萬元，而買家在獲悉辣稅全數撤銷後，因持有多於一個單位亦不需再付辣稅，隨即落訂以460萬元購入、實呎9829元。

上述原業主2013年355萬元購入，至2019年曾以620萬元內部轉讓，即是次成交價比2013年購入價，高105萬元或30%。陳續指出，預料整體大市成交價將會上升，但因息口仍然高企，加上不少業主及買家對後市仍抱觀望態度，料做價不會在短期內大幅上升。

太古城3房業主損手三成離場

事實上，撤辣後多個屋苑均錄得新成交。美聯區域經理吳肇基表示，藍籌屋苑鰂魚涌太古城新錄彩天閣中層H室成交，實用760方呎3房1套間隔，經議價後原減價至1200萬元，原業主知悉「撤辣」後即反價，並以1280萬元沽出、實呎16,842元，即反價80萬元或約7%；原業主2021年以約1710萬元購入，帳面蝕430萬元或約25%，連使費料有機會實蝕約520萬元或30%。

另中原副區域營業經理張鎮邦表示，將軍澳日出康城半新盤GRAND MONTARA第1A座高層B室，實用760方呎3房1套間隔，「撤辣」後即日獲新買家以978萬元承接、實呎12,868元，料為屋苑3房戶二手成交價，首次跌穿1000萬元大關；原業主2019年以1128.2萬元一手購入，帳面蝕150.2萬元或13%，連使費料實蝕200萬元或18%。

GRAND MONTARA 3房跌穿千萬

此外，中原分行經理張志豪指出，荃灣老牌屋苑荃灣中心第18座中層F室，實用329方呎兩房戶，原業主在《財政預算案》出台前以280萬元放盤，至「撤辣」後，即獲4組買家同時洽購，終以288萬元易手、實呎8754元，較原放盤價高8萬元或約3%。原業主2009年以117.5萬元購入，帳面賺170.5萬元或1.5倍。

明報記者 歐陽慧恩

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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