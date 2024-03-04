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明寓屆現樓 複式戶展氣派

【明報專訊】踏入2024年，新盤市場不乏市區大額豪宅成交，部分已屆現樓的豪宅重新出擊。近期主力銷售土瓜灣明雋的佳明（1271），旗下何文田明寓，自2018年推售至今累售15伙，佔全盤單位總數逾八成；發展商早前開放連裝修複式現樓示範單位，由室內裝修到屋內家具及電器，都呈現出現代豪華氣派。

明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

明寓位於何文田太子道西，物業已屆現樓，僅提供18個單位，包括12個分層戶、6個複式戶，每個樓層設兩伙，實用面積1304方呎至2721方呎，是典型豪宅格局，住戶擁有高私隱度。

每層兩伙 住戶私隱度高

明寓所有分層標準單位早前已售出。今次介紹的11樓、12樓B室，屬餘下3伙待售一手複式單位之一，實用面積2718方呎，採4房雙套間隔，單位入口以子母門設計，下層大致分為3個區域，白色為主調大廳面積約645方呎，客廳、飯廳擁有十分充裕空間，客廳擺放米白色曲尺形梳化，擺放電視機位置，掛上一幅大型畫作，為室內作美化點綴。飯廳擺放長形雲石餐桌，足夠8人一同用膳，配襯綠色餐椅特別搶眼。

設玻璃幕牆 享開揚市景

單位樓層高度3.5米，兩個廳區分別掛上大型燈飾，別具氣派，屋內配備約30呎長曲尺近落地玻璃幕牆，更是全屋的亮點，不但引入大量自然光線入屋，還可飽覽開揚九龍市區景色，加上樹景襯托，綠意盎然，景觀非常開揚。

廳區旁邊為雙廚房，備有各式名牌爐具，開放式廚房設有電磁爐、蒸焗爐，酒櫃更可擺放多支紅酒。

梗廚面積較細，但可明火煮食，亦提供廚櫃供收納。單位屬4房雙套設計，下層房間現時用作書房，沿內置樓梯直達上層，是3間睡房及1個家庭廳。

主人套房面積最闊落，寢區面積約325方呎，現時放置特大雙人牀後，三邊下牀不成問題。

4房設計 空間感充裕

衣帽間、套廁自成一隅，衣帽間空間十足，猶如置身於私人試身室般，可任意配搭衣服，毗連的主人套廁，以高貴風格設計，牆身及地面以灰色天然石材佈置，並設酒店式「五件頭」潔具，擺放大型浴缸後，仍有不少活動空間，設計上亦照顧戶主需要，將坐廁與淋浴間明確區分，不但方便兩位屋主同時使用，而且能保持衛生。

另兩間睡房空間相若，其中一間屬套房設計。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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