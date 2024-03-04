廖偉強：把握擴自由行機遇 質素取勝

無可否認，近年內地硬件及服務都令人眼前一亮，性價比亦高。港人想在周末輕鬆一下，又不用太花時間，北上到大灣區可說是不二之選，加上有用家的口碑加持，當地也漸成港人的第二個生活圈。

港人可能會抱怨被搶生意，零售難做得好，但其實想激活香港經濟，只靠本土消費實在不足夠，必須加上外地人來港旅遊消費才可以。任何遊客到一個國家或城市，都會較在本土時更願意消費。問題是疫情之後，內地人到香港自由行數量似乎不復當年。所以，筆者樂見今次中央新增西安及青島兩個城市，可自由行到港。這兩個城市合共有2200萬常住人口，假設每名市民每年到港一遊，香港全年的遊客量已增加2200萬人次，已差不多是去年訪港旅客總人數的六成半。

當然，香港政府和市民必須做好配套及提升服務質素。基於成本及人手問題，香港不能夠像大灣區一樣，每項消費都以低廉為賣點，而是要透過增加獨特的景點吸引遊客，並且重新包裝「飲食天堂」的美譽，以高品質取勝。畢竟，香港是中國，以至亞洲中一個很特別城市，很多內地遊客都想來看看。

香港是中國最國際化的城市，有着不可取代的優勢及獨特性，所以不應「鬥平」，而是要「物有所值」；就如這裏的房地產，同樣因為有獨特優勢，所以「貴得有道理」。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]