陳永傑：全球經濟料放慢 有望減息

標普全球市場財智發表最新報告預計，今年全球實質經濟增長2.3%，低於去年估計的2.7%，其中包括亞太區等地區經濟增長相對強勁，有助於避免全球經濟「硬着陸」。

標普全球市場財智經濟學家表示，預計已發展經濟體央行將在今年減息，雖然近期市場對美國和歐元區，全年減息約1.5厘的預測有些過多，但貨幣政策在上半年出現轉向的可能性愈來愈大。

評級機構惠譽首席經濟學家庫爾頓指出，他們不再預測美國今年會出現經濟衰退，因出現了一些經濟強勁的迹象。他預期美國聯儲局可能在今年減息3次。

惠譽去年將美國政府的信用評級從最高的「AAA」級下調至「AA+」級，理由是財政狀况惡化和債務上限磋商一再陷入僵局，威脅到政府支付帳單的能力。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克警告，通脹正常化進程可能放緩，聯儲局有必要維持利率不變至少到今年夏季，以防範物價再度走高。

紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，現時呼籲減息仍為時尚早，美國通脹率與聯儲局2%的目標仍有一段距離。已見到在恢復經濟平衡和降低通脹方面取得有意義的進展，但聯儲局的工作仍未完成。

美國通脹續降，速度緩慢，令市場預期3月減息機會不足10%，5月逾60%息率不變。延後減息，投資者仍料看好美股美樓未來前景，世界各地市場亦被看高。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]