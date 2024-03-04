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經濟
2024年3月4日星期一
技術取勝
投資策略
Belgravia首輪賣138伙 4小時沽清 「撤辣」效應 新盤3日售495伙超上月全月八成
買家：即使樓價跌 亦「無得驚」
市區新盤錄兩宗買家撻訂
迎林利奧坊第5期 最快本月出擊
十大屋苑周末25成交 彈逾3倍
港灣豪庭原則3房租1.88萬 低市價一成
瑞銀：樓市交投料彈 價格難大升 受新樓供應增本地買家相對悲觀影響
倡零售業爭取一簽多行降成本自救
滬推汽車舊換新家電補貼 最多萬元
金隅擬分拆公募REITs到上交所掛牌
京東上季收入料微增 低價營銷恐削利潤率
京基小股東反對復牌 怕害多一批投資者
瑞聯Carlos Casanova：救市力度不足 樓價未來幾年受壓
瑞士寶盛鄧啟志：今年樓價料中單位數跌幅
瑞聯早提示港樓存下跌風險
茶百道平均門店收入擁優勢
FalconX料ETF續掃貨撐比特幣 稱港虛擬資產監管趨清晰 有利本地發展
ABT伙廣發推動代幣化金融票據 稱金銀貿易場可助黃金代幣化
新華強調與萬科保持合作 曾傳萬科洽延債被拒
網上「二叔公」 配對典當雙方
擬日本設分公司 推跨境典當
退休前宜還清按揭 防利息突增風險
環球經濟數據
金子：技術走勢轉佳 匯控Call 22005
張兆聰：餐飲股仍低殘 冷吼九毛九
張兆聰：金礦股追落後 GDX值博
伍禮賢：長飛光纖受惠積極開拓國際業務
涂國彬：PCE通脹符預期 金價徘徊後向上
投資者及理財教育委員會：投資虛擬資產 注意平台與「錢包」安全
袁國守：兩會惹憧憬 吼安踏比亞迪
謝偉銓：支持走塑助減廢
收息股檢閱 逾7厘息吸引
沈永年：探討惠州雙月灣物業投資價值
許健生：預算案資助企業百萬拓電商
陳正犖：日圓澳元紐元有望跑贏
溫傑：銀娛今年業績值得憧憬
袁國守：港股處業績期 「做功課」尋寶
林少陽：恒指每股盈利持續跌的反思
技術取勝：中電處上升軌之上
李聲揚：新世界售產套40億 達標一半
蔡金強：日本之謎：股市新高vs.經濟衰退
艾雲豪：揀「金手指」的常識
李順威：央行關注太快減息存風險
劉思明：敏實走勢改善 料挑戰15元
瑞銀亞洲：股價急跌博反彈 新世界購23289
摩根大通亞洲：資金流入好倉 百度購22794
周顯：7年前宗慶後女擬購中國糖果故事
張佩儀：多了解MPF供應商可持續方針
王弼：撤辣後炒家重現 有利樓價尋底
曾淵滄：救內房利中鋁宏橋信義玻璃
湯文亮：撤SSD 今年樓價升兩成不是夢
陳永傑：全球經濟料放慢 有望減息
廖偉強：把握擴自由行機遇 質素取勝
布少明：全撤辣振市場 樂觀情緒升溫
馬泰陽：購買力釋放 3月「陽春」再現
明寓屆現樓 複式戶展氣派
粉嶺中心撤辣後均呎近萬元沽
AI助建立MPF投資組合
技術取勝：中電處上升軌之上
【明報專訊】中海油處50天線之上（圖）
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伍禮賢：長飛光纖受惠積極開拓國際業務
涂國彬：PCE通脹符預期 金價徘徊後向上
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張佩儀：多了解MPF供應商可持續方針
王弼：撤辣後炒家重現 有利樓價尋底
曾淵滄：救內房利中鋁宏橋信義玻璃
湯文亮：撤SSD 今年樓價升兩成不是夢
陳永傑：全球經濟料放慢 有望減息
廖偉強：把握擴自由行機遇 質素取勝
布少明：全撤辣振市場 樂觀情緒升溫
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