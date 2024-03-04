明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
幫你格價

投資策略

收息股檢閱 逾7厘息吸引

【明報專訊】美國聯儲局有望於年內減息，市場憧憬隨着減息周期展開，資金將由存款重投股市，收息股可望受惠。綜合市場人士意見，地緣政治因素或令市况波動，現階段應選擇盈利、現金流穩健及可維持派息的收息股，尤以股息率可逾7厘的中資電訊股最為吸引，但仍需有股價或短線調整的心理準備。

明報記者 劉敬華

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，倘若外國息口如市場預期於年內轉向，將利好資金轉投股市，收息股將為其中一個受惠板塊。花旗於年初發表的報告亦指出，港股有機會受惠於美國減息，並看好10隻收息股，分別為中石化（0386）、中石油（0857）、中海油（0883）、中移動（0941）、聯通（0762）、匯控（0005）、中銀香港（2388）、粵海投資（0270）、北控（0392）及周大福（1929）。

目前美息已逾5厘，本地銀行不時推出的港元定存新資金優惠利率可逾4厘，個別銀行的美元定存新資金優惠利率更可逾5厘，由於投資股票始終要承擔一定下行風險，且美息或要待年中，甚至下半年方轉向，再加上地緣政治風險，年內市場或趨波動，只能提供5至6厘的收息股風險回報並不吸引，因提供的股息並不足以彌補投資者面對的股價短期下跌風險。上述花旗推介的收息股，今年初報告發表時10隻股份股息率均逾7厘，儘管近月當中不少股份已隨大市上升，按上周五（1日）收市價計10隻股份中，除北控及聯通外，其餘的股息率仍高於7厘。

中資電訊股穩健 中移獲看好

選股時，即使股息逾7厘，也要留意相關高息是否基於前景被看淡而股價大跌所致，以免賺息蝕價，應選擇具穩定盈利、現金流及派息的股份。伍禮賢認為，中資電訊股屬收息板塊中的穩健之選，因企業資產質素佳，行業盈利可持續受惠於內地5G網絡高速發展，具持續派息能力，且股息率吸引，如中移動股息率便達7厘，認為即使股價短期出現調整，下行空間有限，由於股價稍向下調，更為吸引的股息率往往可獲買盤承接。意博資本亞洲管理合伙人鄧聲興也看好中資電訊股，基於電訊行業盈利受經濟影響較微，有能力保持盈利穩定增長，加上穩定的現金流，可確保持續派息，認為中線收息可選中移動，但要留意股價短線或現調整，聯通息率雖遜於中移動，惟股價有追落後空間。

若比較三大內地電訊股，以上周五收市價計，股息率以中移動的7.08厘最為吸引；估值方面，三股當中以聯通的預測市盈率8.75倍最低。大摩早前預期，中移動、聯通及中電信去年第四季服務收入將分別按年增加4%、3.9%及6%，分別予目標價80元、6.5元及5元，均予「增持」評級。

建行股息率8.6厘 預測市盈率低

除電訊股外，銀行股向來為收息之選，目前不少內銀股股息率達8厘。鄧聲興表示，內銀股股息率較本港銀行股吸引，且內地企業將加強市值管理，內銀股將維持吸引的派息，對股價有一定支持。

伍禮賢則認為，內銀股股息雖吸引，但行業仍存隱憂，市場擔心內銀股的貸款業務及資產質素，或會受到內房債務問題影響。比較3隻大型內銀股，以建行（0939）股息率達8.6厘最高，估值亦以建行的預測市盈率3.42倍較為吸引。摩通報告指出，儘管人行下調5年期以上貸款市場報價利率（LPR），將影響內銀明年淨息差，但料此因素不會扭轉內銀股股價今年以來的好表現，基於股息率仍吸引。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價 收息股

上 / 下一篇新聞

Belgravia首輪賣138伙 4小時沽清 「撤辣」效應 新盤3日售495伙超上月全月八成
Belgravia首輪賣138伙 4小時沽清 「撤辣」效應 新盤3日售495伙超上月全月八成
買家：即使樓價跌 亦「無得驚」
買家：即使樓價跌 亦「無得驚」
市區新盤錄兩宗買家撻訂
市區新盤錄兩宗買家撻訂
迎林利奧坊第5期 最快本月出擊
迎林利奧坊第5期 最快本月出擊
十大屋苑周末25成交 彈逾3倍
十大屋苑周末25成交 彈逾3倍
港灣豪庭原則3房租1.88萬 低市價一成
港灣豪庭原則3房租1.88萬 低市價一成
瑞銀：樓市交投料彈 價格難大升 受新樓供應增本地買家相對悲觀影響
瑞銀：樓市交投料彈 價格難大升 受新樓供應增本地買家相對悲觀影響
倡零售業爭取一簽多行降成本自救
倡零售業爭取一簽多行降成本自救
滬推汽車舊換新家電補貼 最多萬元
滬推汽車舊換新家電補貼 最多萬元
金隅擬分拆公募REITs到上交所掛牌
金隅擬分拆公募REITs到上交所掛牌
京東上季收入料微增 低價營銷恐削利潤率
京東上季收入料微增 低價營銷恐削利潤率
京基小股東反對復牌 怕害多一批投資者
京基小股東反對復牌 怕害多一批投資者
瑞聯Carlos Casanova：救市力度不足 樓價未來幾年受壓
瑞聯Carlos Casanova：救市力度不足 樓價未來幾年受壓
瑞士寶盛鄧啟志：今年樓價料中單位數跌幅
瑞士寶盛鄧啟志：今年樓價料中單位數跌幅
瑞聯早提示港樓存下跌風險
瑞聯早提示港樓存下跌風險
茶百道平均門店收入擁優勢
茶百道平均門店收入擁優勢
FalconX料ETF續掃貨撐比特幣 稱港虛擬資產監管趨清晰 有利本地發展
FalconX料ETF續掃貨撐比特幣 稱港虛擬資產監管趨清晰 有利本地發展
ABT伙廣發推動代幣化金融票據 稱金銀貿易場可助黃金代幣化
ABT伙廣發推動代幣化金融票據 稱金銀貿易場可助黃金代幣化
新華強調與萬科保持合作 曾傳萬科洽延債被拒
新華強調與萬科保持合作 曾傳萬科洽延債被拒
網上「二叔公」 配對典當雙方
網上「二叔公」 配對典當雙方
擬日本設分公司 推跨境典當
擬日本設分公司 推跨境典當
退休前宜還清按揭 防利息突增風險
退休前宜還清按揭 防利息突增風險
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：技術走勢轉佳 匯控Call 22005
金子：技術走勢轉佳 匯控Call 22005
張兆聰：餐飲股仍低殘 冷吼九毛九
張兆聰：餐飲股仍低殘 冷吼九毛九
張兆聰：金礦股追落後 GDX值博
張兆聰：金礦股追落後 GDX值博
伍禮賢：長飛光纖受惠積極開拓國際業務
伍禮賢：長飛光纖受惠積極開拓國際業務
涂國彬：PCE通脹符預期 金價徘徊後向上
涂國彬：PCE通脹符預期 金價徘徊後向上
投資者及理財教育委員會：投資虛擬資產 注意平台與「錢包」安全
投資者及理財教育委員會：投資虛擬資產 注意平台與「錢包」安全
袁國守：兩會惹憧憬 吼安踏比亞迪
袁國守：兩會惹憧憬 吼安踏比亞迪
謝偉銓：支持走塑助減廢
謝偉銓：支持走塑助減廢
沈永年：探討惠州雙月灣物業投資價值
沈永年：探討惠州雙月灣物業投資價值
許健生：預算案資助企業百萬拓電商
許健生：預算案資助企業百萬拓電商
陳正犖：日圓澳元紐元有望跑贏
陳正犖：日圓澳元紐元有望跑贏
溫傑：銀娛今年業績值得憧憬
溫傑：銀娛今年業績值得憧憬
袁國守：港股處業績期 「做功課」尋寶
袁國守：港股處業績期 「做功課」尋寶
林少陽：恒指每股盈利持續跌的反思
林少陽：恒指每股盈利持續跌的反思
技術取勝：中電處上升軌之上
技術取勝：中電處上升軌之上
李聲揚：新世界售產套40億 達標一半
李聲揚：新世界售產套40億 達標一半
蔡金強：日本之謎：股市新高vs.經濟衰退
蔡金強：日本之謎：股市新高vs.經濟衰退
艾雲豪：揀「金手指」的常識
艾雲豪：揀「金手指」的常識
李順威：央行關注太快減息存風險
李順威：央行關注太快減息存風險
劉思明：敏實走勢改善 料挑戰15元
劉思明：敏實走勢改善 料挑戰15元
瑞銀亞洲：股價急跌博反彈 新世界購23289
瑞銀亞洲：股價急跌博反彈 新世界購23289
摩根大通亞洲：資金流入好倉 百度購22794
摩根大通亞洲：資金流入好倉 百度購22794
周顯：7年前宗慶後女擬購中國糖果故事
周顯：7年前宗慶後女擬購中國糖果故事
張佩儀：多了解MPF供應商可持續方針
張佩儀：多了解MPF供應商可持續方針
王弼：撤辣後炒家重現 有利樓價尋底
王弼：撤辣後炒家重現 有利樓價尋底
曾淵滄：救內房利中鋁宏橋信義玻璃
曾淵滄：救內房利中鋁宏橋信義玻璃
湯文亮：撤SSD 今年樓價升兩成不是夢
湯文亮：撤SSD 今年樓價升兩成不是夢
陳永傑：全球經濟料放慢 有望減息
陳永傑：全球經濟料放慢 有望減息
廖偉強：把握擴自由行機遇 質素取勝
廖偉強：把握擴自由行機遇 質素取勝
布少明：全撤辣振市場 樂觀情緒升溫
布少明：全撤辣振市場 樂觀情緒升溫
馬泰陽：購買力釋放 3月「陽春」再現
馬泰陽：購買力釋放 3月「陽春」再現
明寓屆現樓 複式戶展氣派
明寓屆現樓 複式戶展氣派
粉嶺中心撤辣後均呎近萬元沽
粉嶺中心撤辣後均呎近萬元沽
AI助建立MPF投資組合
AI助建立MPF投資組合