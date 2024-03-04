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經濟
新經濟新天地

網上「二叔公」 配對典當雙方

【明報專訊】當舖（押店）是歷史悠久的行業，近年逐漸式微，除了數目減少外，也很少年輕人光顧。有初創公司就想出，借助金融科技重塑奢侈品的融資流程，令這個行業與時並進、煥發生機。

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

UNCLE2 Fintech Limited共同創辦人黃偉強表示，新冠疫情初期零售業蕭條，很多店舖不是無生意，就是索性暫時停業。他們發覺，唯獨是一些專門售賣名牌二手表的小表店，仍然有不少顧客擠在櫥窗前觀看，熱情似乎不太受疫情和經濟環境影響。經深入了解，發覺那些名牌二手表，原來是來自一般人眼中正在式微的當舖的斷當品（即典當者在到期未有贖回）。

於是，他們想到借助金融科技來改革奢侈品的典當流程，希望令這個行業與時並進。他們在2021年1月成立該公司，繼而申請到「數碼港創意微型基金」（CCMF）的資助。同年7月，該公司再成為科技園培育公司。

該公司首席數據科學家陳寶健表示，開發UNCLE2這個手機App的過程中，比較困難和耗時的工作，就是要為它加入工智能辨識型號和估價的功能。

AI自動識別型號和估價

用戶將二手名牌手表或手袋的相片上載程式之後，可以用人手輸入品牌、系列和型號；也可以選擇讓程式的人工智能技術來自動識別，省卻人手輸入工作（尤其是忘記準確型號時）。當利用AI識別時，程式會自動找出3個最相似的型號，並首先顯示可能性最高的那一款。若用戶發覺型號不對，可以將圖片向左或向右滑動，程式就會顯示其餘兩個型號。

黃偉強和陳寶健表示，要辨別具體哪個型號，難度要比只辨別到哪一個系列高得多。這是因為用來訓練人工智能模型的相片和時間都要多得多。現時，這個AI辨識功能可以支援10多個手表名牌和10多個手袋名牌的產品。至於辨識的準確率，手表可達90%以上，手袋亦有70%至80%（以程式顯示第一個型號計）。

除了自動識別型號外，UNCLE2程式還會模仿人手（因為一般的蜘蛛程式會被識破和拒絕存取資料），每日自動去到Chrono24、Vestiaire Collective等多個二手表和二手奢侈品網站，以蒐集不同型號產品的相片和市價資訊。其中，關於二手表的網站有3至5個，關於二手手袋的網站亦有3個，關於鑽石的網站也有3至5個。所以，當程式識別出用戶準備典當的產品的具體型號時，同時也會顯示該型號最近一個月的最低、最高和平均二手買賣價，以及作為參考的典當價（將平均二手價乘以一個折讓比例）。

讓當舖出價「競投」 代替逐間叩門問價

之後，用戶就可以在3日內，等候不同的當舖提出各自的典當價和每月平息利率（根據本地的《當押商條例》，每月平息上限為3.5厘）。

當出現3間當舖報價後（程式設定最多為3間），用戶就可以選擇和其中一間交易。最後，用戶帶同那件奢侈品、身分證、地址證明到達該當舖，展示UNCLE2程式內的QR Code讓對方掃描，就可以完成交易和交收。

相比傳統上用戶要親身拿着二手奢侈品，逐間當舖叩門問價，這種自動估價和配對當舖的功能無疑方便得多，既可節省大量時間，也不用那麼尷尬。

與60多間當舖百間二手店合作

當然，如果用戶本身並不打算贖回那件奢侈品，就毋須典當，大可以用「寄拍賣」形式將之賣斷（因為典當價會低於二手價），只需設定一個底價及一個「直接賣出價」即可。在3日內該件奢侈品就會自動賣給出價最高或最先接受「直接賣出價」的買家。現時，該公司和本地60多間當舖、大約100間二手店都有合作。至於用戶和這些業者之間的收付款方式，主要包括信用卡和轉數快（FPS）等。

將推新功能 人人可當「二叔公」

現時已有接近1萬人安裝了UNCLE2這個手機App，其中男士略多過一半。至於每個月成功配對交易大約30宗。其中，典當交易平均金額約2.5萬元，二手買賣平均金額約4萬元。黃偉強認為，將典當流程搬到網上，其實對典當者和當舖都有好處，因為雙方的選擇都多了。該公司計劃在下半年再推出新功能Sell Now BuyBack Later，讓每個人都有機會當「二叔公」，賺取一些利息，或者典當品和二手價之間的差價（若斷當的話）。

即是若典當者選擇這個新功能，提出典當價和每月平息利率作競爭的就會是個人。當典當者選擇和其中一名出價者交易之後，典當品就需要交給該公司暫時保管。

若在4個月內典當者能夠按協議付清利息和典當金額給那名個人二叔公，就可以贖回那件典當品。否則，若斷當的話，該公司就會將典當品轉交給那名個人二叔公。

[新經濟新天地]

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