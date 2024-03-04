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經濟

FalconX料ETF續掃貨撐比特幣 稱港虛擬資產監管趨清晰 有利本地發展

【明報專訊】比特幣現貨ETF（交易所買賣基金）在美國市場面世後，引起市場矚目，並且吸引不少投資者參與買賣。全球供機構投資者參與的最大數碼資產經紀商FalconX亞太區總經理Matt Long表示，在該等ETF面世只短短兩個月，已經持有比特幣總供應量的3%，相信持貨量還會再升。他明言，監管政策清晰是支持虛擬資產市場發展的重要元素之一，隨着香港市場在這方面更積極，有望支持香港虛擬資產市場取得正面發展。

明報記者 陳偉燊

Matt Long指出，比特幣現貨ETF推出不久後，該等ETF已購入現時比特幣總供應量的3%，預料將來ETF於市場內比特幣的持貨比重會持續上揚。同時，他見到的是，比特幣期貨的未平倉合約持續增加，並且保持高位，反映市場對比特幣的需求很強，並且看牛。他笑言，這為龍年開了個好兆頭。同時，隨着富達基金公布，他們已容許把比特幣納入其加拿大的基金內，而投資組合內的配資上限為3%。在對冲基金加快入市下，料機構投資者持貨仍會繼續增加，傳統銀行參與的程度亦會提高。他認為在種種因素支持下，均為比特幣近期轉強打下了基礎。

以太幣或下一輪納現貨ETF

至於下一個將會獲審批納入現貨ETF的虛擬貨幣品種中，Matt Long認為，以太幣（ETH）呼聲最高。雖然隨着美國市場成功推出比特幣現貨ETF後，全球其他市場均會留意及部署發展相關產品的ETF市場，但Matt Long說美國時區虛幣ETF仍會主導市場：「就2024年而言，估計美國時區的現貨虛擬資產ETF將持續主導，並料比特幣的走勢，會與息口及標普指數的相關股市因素，保持較強相關性。」

港虛產政策走向積極及強而有力

他又提到，驅動虛擬資產市場發展的因素，包括要監管機構提高清晰度及釐清政策方向、市場供求、環球宏觀形勢等。當中，他見到香港的監管機構在釐清監管政策，已經亦步亦趨，透過積極、強而有力的政策擬定及推出，使本地虛擬資產市場取得正面發展。

Matt Long亦認為，香港長遠會有機會發行相關資產的ETF，相信隨着未來數個月無論從香港甚至歐洲等地，陸續在監管政策有更清晰的說法，將為虛擬資產市場未來的增長奠定基礎。

相關字詞﹕富達基金 Matt Long

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