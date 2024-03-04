瑞士寶盛鄧啟志：今年樓價料中單位數跌幅

供應增加 私樓潛在買家人口跌

鄧啟志解釋，本港政府目前在增加土地儲備上已變得更進取，當中，發展北部都會區應令未來幾十年房屋供應大幅增加，而且人口增長及息口展望均存在變數，故他預測樓價今年仍會錄得中單位數的跌幅。至於整體港股後市，他認為《財政預算案》帶來的影響有限，指市場焦點仍然是內地經濟前景。

就鄧啟志上述提及的人口增長變數，《Money Monday》認為可參考建銀國際證券的預測。建銀國際證券估計，即使本港總人口在2023年至2033年期間料增長至近800萬（見圖2），但期內屬於私樓潛在買家的25至49歲人口卻會由281.2萬下跌4.4%至268.7萬（見圖3）。

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