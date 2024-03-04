京基小股東反對復牌 怕害多一批投資者

公開信提到，京基金融現金水平下跌速度驚人，在截至去年9月底時仍有逾9200萬元，但近4個多月已減少逾4000萬元（上周通告披露集團2月初現金水平低於5000萬元），而至2月底估計現金更可能降至微不足道水平，認為需對現金迅速流失作出查詢，盼公司董事會以至聯交所上市委員會謹慎作出其復牌決定。

公開信指現金流失驚人

京基金融分別於去年9月及今年1月15日曾先後計劃以「股轉債」及配股募資，兩者均失敗告終。配股失敗3日後，大股東兼執行董事陳家俊要求發起股東特別大會罷免他自己以外所有董事。陳亦於1月底、2月初時其京基金融持股因按倉被斬，約2.89億股或3.78%公司持股被強制出售。小股東於公開信中指出陳家俊「被動套現」及「被動減債」，有「領導先走」的觀感。

京基金融上周曾發通告交代，公司近期的集資嘗試因董事會內部矛盾以失敗告終，加上債權人對公司提出償債要求、集團最新財務狀况及迫切的資金需求，故申請委任共同臨時清盤人為財務重組提交清盤呈請。通告亦交代公司收到兩份法定要求償債書，要求於3星期內償還100萬元及75萬美元。此外旗下全資附屬公司京基財務亦收到一份法定要求償債書，要求3星期內償還108萬元。