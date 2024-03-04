明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

京東上季收入料微增 低價營銷恐削利潤率

【明報專訊】京東（9618）將於本周三（6日）公布去年第四季業績。根據彭博數據預測，估計京東去年第四季收入達2999億元（人民幣，下同），按年微升1.5%。而淨利潤料達46.3億元，按年升52.7%。

提升用戶體驗投資或損利潤率

早前多間券商發表報告指出，因京東去年第四季增加其低價營銷策略，以及提升用戶體驗的投資，削弱了集團的利潤率，收入則受到上年同期的高基數效應而僅錄得輕微增長。

大摩早前發表報告，指京東於去年第四季加大其低價營銷策略，以及改善用戶體驗的投資，料集團季內營業利潤率下跌44個點子至2.6%。大摩又預計，京東去年第四季總收入按年升幅將達2%，其中京東零售收入（JDR）於季內將較2022年同期升1%，主要是受2022年同期內地新冠疫情爆發帶動網購業務有較高基數拖累，當時，保健品、超市類別的高存儲需求，以及提前的農曆新年大促銷都令2022年同期有較高基數效應 。

摩通：宏觀環境弱 家電銷售受限

摩根大通預期京東去年第四季收入按年升2%，當中京東零售收入持平，主要仍是受高基數影響。摩通亦指出，宏觀環境較疲弱，高價商品尤其是家電銷售受限，估計京東去年第四季經調整淨利潤按年倒退4%，受較高市場推廣及折扣拖累，料同期淨利率為2.5%。

匯豐料京東零售收入增1%

匯豐則估計去年第四季京東收入按年升2.3%，零售收入增長僅1%。由於雙十一促銷活動及市場投資增加，預計京東季內非通用會計準則淨利潤率為2.4%，按年跌0.2個百分點。當中，京東零售的利潤率預計將收窄0.4個百分點至2.6%，進而拖累集團整體經調整盈利率。

相關字詞﹕市佔率 預測 利潤 電商 盈利前景 券商 全年業績 京東

上 / 下一篇新聞

Belgravia首輪賣138伙 4小時沽清 「撤辣」效應 新盤3日售495伙超上月全月八成
Belgravia首輪賣138伙 4小時沽清 「撤辣」效應 新盤3日售495伙超上月全月八成
買家：即使樓價跌 亦「無得驚」
買家：即使樓價跌 亦「無得驚」
市區新盤錄兩宗買家撻訂
市區新盤錄兩宗買家撻訂
迎林利奧坊第5期 最快本月出擊
迎林利奧坊第5期 最快本月出擊
十大屋苑周末25成交 彈逾3倍
十大屋苑周末25成交 彈逾3倍
港灣豪庭原則3房租1.88萬 低市價一成
港灣豪庭原則3房租1.88萬 低市價一成
瑞銀：樓市交投料彈 價格難大升 受新樓供應增本地買家相對悲觀影響
瑞銀：樓市交投料彈 價格難大升 受新樓供應增本地買家相對悲觀影響
倡零售業爭取一簽多行降成本自救
倡零售業爭取一簽多行降成本自救
滬推汽車舊換新家電補貼 最多萬元
滬推汽車舊換新家電補貼 最多萬元
金隅擬分拆公募REITs到上交所掛牌
金隅擬分拆公募REITs到上交所掛牌
京基小股東反對復牌 怕害多一批投資者
京基小股東反對復牌 怕害多一批投資者
瑞聯Carlos Casanova：救市力度不足 樓價未來幾年受壓
瑞聯Carlos Casanova：救市力度不足 樓價未來幾年受壓
瑞士寶盛鄧啟志：今年樓價料中單位數跌幅
瑞士寶盛鄧啟志：今年樓價料中單位數跌幅
瑞聯早提示港樓存下跌風險
瑞聯早提示港樓存下跌風險
茶百道平均門店收入擁優勢
茶百道平均門店收入擁優勢
FalconX料ETF續掃貨撐比特幣 稱港虛擬資產監管趨清晰 有利本地發展
FalconX料ETF續掃貨撐比特幣 稱港虛擬資產監管趨清晰 有利本地發展
ABT伙廣發推動代幣化金融票據 稱金銀貿易場可助黃金代幣化
ABT伙廣發推動代幣化金融票據 稱金銀貿易場可助黃金代幣化
新華強調與萬科保持合作 曾傳萬科洽延債被拒
新華強調與萬科保持合作 曾傳萬科洽延債被拒
網上「二叔公」 配對典當雙方
網上「二叔公」 配對典當雙方
擬日本設分公司 推跨境典當
擬日本設分公司 推跨境典當
退休前宜還清按揭 防利息突增風險
退休前宜還清按揭 防利息突增風險
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：技術走勢轉佳 匯控Call 22005
金子：技術走勢轉佳 匯控Call 22005
張兆聰：餐飲股仍低殘 冷吼九毛九
張兆聰：餐飲股仍低殘 冷吼九毛九
張兆聰：金礦股追落後 GDX值博
張兆聰：金礦股追落後 GDX值博
伍禮賢：長飛光纖受惠積極開拓國際業務
伍禮賢：長飛光纖受惠積極開拓國際業務
涂國彬：PCE通脹符預期 金價徘徊後向上
涂國彬：PCE通脹符預期 金價徘徊後向上
投資者及理財教育委員會：投資虛擬資產 注意平台與「錢包」安全
投資者及理財教育委員會：投資虛擬資產 注意平台與「錢包」安全
袁國守：兩會惹憧憬 吼安踏比亞迪
袁國守：兩會惹憧憬 吼安踏比亞迪
謝偉銓：支持走塑助減廢
謝偉銓：支持走塑助減廢
收息股檢閱 逾7厘息吸引
收息股檢閱 逾7厘息吸引
沈永年：探討惠州雙月灣物業投資價值
沈永年：探討惠州雙月灣物業投資價值
許健生：預算案資助企業百萬拓電商
許健生：預算案資助企業百萬拓電商
陳正犖：日圓澳元紐元有望跑贏
陳正犖：日圓澳元紐元有望跑贏
溫傑：銀娛今年業績值得憧憬
溫傑：銀娛今年業績值得憧憬
袁國守：港股處業績期 「做功課」尋寶
袁國守：港股處業績期 「做功課」尋寶
林少陽：恒指每股盈利持續跌的反思
林少陽：恒指每股盈利持續跌的反思
技術取勝：中電處上升軌之上
技術取勝：中電處上升軌之上
李聲揚：新世界售產套40億 達標一半
李聲揚：新世界售產套40億 達標一半
蔡金強：日本之謎：股市新高vs.經濟衰退
蔡金強：日本之謎：股市新高vs.經濟衰退
艾雲豪：揀「金手指」的常識
艾雲豪：揀「金手指」的常識
李順威：央行關注太快減息存風險
李順威：央行關注太快減息存風險
劉思明：敏實走勢改善 料挑戰15元
劉思明：敏實走勢改善 料挑戰15元
瑞銀亞洲：股價急跌博反彈 新世界購23289
瑞銀亞洲：股價急跌博反彈 新世界購23289
摩根大通亞洲：資金流入好倉 百度購22794
摩根大通亞洲：資金流入好倉 百度購22794
周顯：7年前宗慶後女擬購中國糖果故事
周顯：7年前宗慶後女擬購中國糖果故事
張佩儀：多了解MPF供應商可持續方針
張佩儀：多了解MPF供應商可持續方針
王弼：撤辣後炒家重現 有利樓價尋底
王弼：撤辣後炒家重現 有利樓價尋底
曾淵滄：救內房利中鋁宏橋信義玻璃
曾淵滄：救內房利中鋁宏橋信義玻璃
湯文亮：撤SSD 今年樓價升兩成不是夢
湯文亮：撤SSD 今年樓價升兩成不是夢
陳永傑：全球經濟料放慢 有望減息
陳永傑：全球經濟料放慢 有望減息
廖偉強：把握擴自由行機遇 質素取勝
廖偉強：把握擴自由行機遇 質素取勝
布少明：全撤辣振市場 樂觀情緒升溫
布少明：全撤辣振市場 樂觀情緒升溫
馬泰陽：購買力釋放 3月「陽春」再現
馬泰陽：購買力釋放 3月「陽春」再現
明寓屆現樓 複式戶展氣派
明寓屆現樓 複式戶展氣派
粉嶺中心撤辣後均呎近萬元沽
粉嶺中心撤辣後均呎近萬元沽
AI助建立MPF投資組合
AI助建立MPF投資組合