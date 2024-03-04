十大屋苑周末25成交 彈逾3倍

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「撤辣」令樓市重回正軌，之前觀望的買家入市決定明顯加快。

另據美聯統計，十大屋苑過去兩日錄約27宗成交，較對上周末6宗飈升3.5倍，零成交屋苑同樣兩個，分別是海怡半島及鰂魚涌康怡花園。美聯住宅部行政總裁布少明表示，市場積存已久的購買力爆發，樓市「大陽春」已出現，推算3月全月二手成交有望錄4000宗，或創去年2月後的13個月新高。

第一城兩房業主損手8%離場

不過，二手市場仍錄個別蝕讓成交，中原副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城1期第8座中層單位，實用327方呎兩房戶，原業主放盤叫價550萬元，累減112萬元或20%後，以438萬元易手，實呎1.33萬元；原業主2016年9月以457萬元購入，帳面已蝕19萬元或4%，連其他使費料有機會實蝕約36萬元或8%。

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Town第6座高層B室成交，實用637方呎3房戶，原業主減價34萬元或4%後，以866萬元成交，實呎1.35萬元；原業主2007年12月以295萬元買入，帳面賺571萬元或近兩倍。