買家：即使樓價跌 亦「無得驚」

發展商用抽風機保持空氣流通

Belgravia Place的買家以香港人為主，估計多屬購入單位自用。其中張先生表示，目前與家人在葵涌租樓住，昨日帶同太太及父親到售樓處揀樓，以約734萬元買入一個3房單位自住；從事教育界、首次做業主的張先生認為，項目擁有不錯的學校網，適合將來有小朋友時就讀。展望地產後市，他認為萬一樓價向下調整，亦「無得驚、頂硬上」。

買家趙小姐則斥資約400萬元，購入1房戶。她表示，計劃入市已有5至6年時間，對成功上車感高興；選購Belgravia Place原因，是本身與家人居於深水埗，能夠有個照應，惟由於屬首置客關係，對政府全面「撤辣」，她坦言對自己幫助不大，但對香港樓市前景仍有信心，相信日後樓價可回升。