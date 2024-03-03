明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

加薪推高通脹 停負利率將至

【明報專訊】自近一年前主張量化寬鬆的黑田東彥卸任，由植田和男接手日央行行長一職，市場揣測日本會否退出負利率，讓日圓重返正常水平。隨着日本股市及經濟改善，加上工資漲幅支撐核心通脹，最近核心通脹更達2%。有日央行委員表示，日本停止負利率在望，經濟活動自泡沫爆破後終於迎來拐點，惟植田和男日前重申，物價目標尚未在望。日本工資漲幅主要取決於近期進行的春季勞資談判，談判結果將進一步反映日本通脹現况。

早前植田和男表示，日本經濟正脫離通縮，並邁向他們的通脹預測2%，強調消費者物價升勢持續。日本公布1月按年核心通脹時，正好達2%，令市場預期今年內日本會結束長達8年的負利率時代。

上周日央行政策委員會審議委員高田創揚言，央行的價格目標終於在望，又指出日本國民的觀念根深柢固，認為工資和通脹不會上升，現在到了轉變的時刻，稱日央行需探討如何結束負利率、孳息曲線控制（YCC）等。

日本工會傳統上在春季就工資談判，現正處「春鬥」時候。日本經濟研究中心於12月25日至1月9日綜合37位經濟師看法，料日本大企業今年工資平均漲3.85%，升幅為31年以來最多。高田創指出，許多企業擬較上年擴大加薪幅度，日本經濟亦迎來拐點，經濟泡沫崩潰後企業及家庭經濟活動轉趨積極。大和証券股票營業部主管冲宗和弘指出，日股表現有日企盈利能力支撐，而現在最大焦點是企業能否趁業績強勁，提高工資，令工資升幅快過物價通脹。

植田和男仍稱未實現通脹目標

不過，植田和男日前語調仍未敢鬆懈，稱還未預見到實現可持續和穩定的通脹目標，繼續觀察工資和物價之間是否達良性循環。日央行前理事門間一夫亦指出，綜合經濟、物價走勢，預料日央行3月不可能解除負利率，只會在4月行事，若工資漲達半成及其他因素配合，年內有機會加息兩次。

今年以來日匯持續貶值，每百日圓兌每港元至今跌約半成，一度跌至5.19水平，惟最近日股做好、通脹改善，日匯已重上5.2水平。

[企業地球村]

上 / 下一篇新聞