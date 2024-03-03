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經濟

中薇金融主席被停職 入稟要求決議無效

【明報專訊】中薇金融（0245）近期爆發董事會內鬥，並愈演愈烈。原主席林樂因被股東投訴涉不當行為，在大部分董事會成員決定自2月22日起暫停林的職務之後，再有股東中國民生投資（下稱中民投）發難要求罷免林等人職務。

集團披露其後收到林樂入稟，直指有人不正當延會，要求法院判令該延會決議無效。但是本報根據入稟狀及其他資料顯示，入稟狀提到延會討論涉及暫停林的職務，反之公告則未見披露延會的議事內容。

稱有人不正當延會

資料顯示，中薇金融是於去年8月下旬才委任林樂出任主席，但事隔不夠半年，即於今年1月28日遭股東發投訴信指其涉不當行為，董事會在大部分成員出席下，決定自2月22日起暫停林的職務直至有調查結果。

到2月23日翌日繼而有持股5.97%的中民投旗下CMI Financial Holding Coporation等出手，要求罷免林樂及另一執行董事李峰的職務。

該集團公告指出，其後林樂於上周三（2月28日）入稟高院，直指公司及代理主席杜立娜等5人，在林於2月22日主持會議完成後，有人在她及另兩名獨立非執行董事文遠華及董皞不在場時，召開董事會。根據入稟狀，林稱那為不正當延會，要求高院裁定該延會內議案無效。依公告所示，2月22日正是與林被暫停職務同日。

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