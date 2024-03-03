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經濟

納指標指破頂 Nvidia市值全球排第3

【明報專訊】美國製造業數據遜預期，市場憧憬減息時間提早出現，刺激歐美股市上周五齊做好，美股受惠科網股普遍向上，三大指數齊升，當中納指及標指再創新高，圖像晶片Nvidia（美：NVDA）收市升4%，至822.79美元新高，市值更首度升破2萬億美元收市，以約2.06萬億美元市值超越沙特阿美，成為全球第三大市值的企業。至於港股預託證（ADR）方面，美團（3690）收市較上周五本港收市價再升0.8%。

戴爾收入勝預期 股價升32%

納指收報16,274點，升1.1%，標指收報5137點，升0.8%，道指收報39,087點，升約0.2%。全周計，納指及標指分別升1.7%和0.9%，道指則跌0.1%。此外，英國股市升約0.7%，德國和法國股市指數分別升0.3%和0.09%。

晶片股獲追捧，AMD（美：AMD）升約5.3%，英特爾（美：INTC）升約1.8%。戴爾（美：DELL）去年第四季收入223.2億美元，比預期221.5億美元為佳，且提高派息金額，刺激股價曾高見131.06美元，升最多約38.4%，收市仍然升31.6%，至124.59美元新高。紐約社區銀行（美：NYCB）因商譽減值令去年第四季虧損大增至27億美元，觸發該股急跌26%，至3.55美元，拖累相關股份走低，但未見恐慌蔓延。

Schwab金融研究衍生商品分析總監Nathan Peterson指出，上周股市反映投資者對風險資產趨升的看法仍受落，自去年11月以來的升勢難看淡，但他認為未來一周將公布就業數據，包括非農業薪酬情况，可能令股市波動加劇。聯儲局發表半年度貨幣政策報告指美國通脹放緩，但仍高於2%目標水平，勞動力需求緩和，勞工市場仍緊張。

恒指夜期做好 美團ADR高0.8%

恒指現貨月夜期升36點，至16,586點，比現貨低水3點，ADR港股比例指數收報16,577點，跌0.07%。騰訊（0700）ADR收報折合276.12港元，較港收報跌約0.5%，美團ADR收報折合89.13港元，較港收報升0.8%，阿里巴巴（9988）ADR收報折合73.02港元，較港收報跌約0.04%。

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