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經濟
香港地產

Belgravia Place截票 突破4300飛 今開售超額30倍 撤辣後新盤單日錄約70成交

【明報專訊】樓市全面「撤辣」後，一手市場隨即起動，成「撤辣」後首個開售的全新盤、恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place，樓花期約17個月，將在今日首輪銷售138伙，市場消息指出，項目過去8日累收逾4330票，以首輪銷售138伙計，超額認購逾30倍；另今日市場上最少5個新盤將進行新一輪銷售，如中洲火炭星凱．堤岸、藍田KOKO MARE等，合共約354伙，將力吸市場購買力。

明報記者 甘潔瑩

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，Belgravia Place第1期提供714伙，當中的一房單位備受分支家庭、年輕一代歡迎，如1B座28樓單位，實用266方呎，客飯廳或睡房均開則方正實用，可靈活擺放家俬；開放式戶型同樣開則方正，如1B座6樓單位，實用199方呎，特設天花儲物位置，以增加收納空間。

大學閣特色戶6450萬沽

林達民相信，項目一房及開放式單位有需求，對於放租的投資客而言，在總價低而回報率高的考慮因素下，預計兩類戶型吸引。

一手市場續旺，多個新盤貨尾連環錄得成交，全日共錄約70宗成交，其中華懋旗下西半山大學閣，昨日以招標形式售出連平台特色戶，該單位為第2座1樓B室，實用1515方呎，3套房間隔，連446方呎平台，成交價為6450萬元，折實呎價約42,574元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，自財案公布樓市全面「撤辣」後，大學閣的查詢明顯增加，相信部分觀望多時的買家亦加快入市步伐，料整體交投將會顯著回升。據悉，項目自2021年10月推售至今，累售29伙，套現逾24.6億元。

晉環昨售3伙共吸金3508萬

同位於港島區、路勁（1098）旗下已屆現樓的黃竹坑港島南岸晉環，日前以破頂價售出天際複式屋後，昨日再沽3伙分層戶，單日吸金3507.8萬元，其中一伙為2A座30樓B室，實用476方呎，1房間隔，成交價1271.6萬元，實呎26,714元，屬售出3伙中，成交價最高的單位。

據悉，晉環自2021年5月開售至今，累售642伙，佔全盤800伙的約80%，套現逾138億元。

另有內地專才因「撤辣」後可慳稅，以逾千萬元購入長實（1113）油塘親海駅一個3房海景戶。單位為2B座20樓E室，實用707方呎，屬親海駅II最後一伙3房標準分層戶，買家選用「愛才建築期付款計劃」，折扣高達16%，成交價1087.8萬元，實呎15,386元。

據悉，上述買家為內地專才，得悉本港樓市「撤辣」政策後，昨日乘坐高鐵來港入市。

[香港地產]

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