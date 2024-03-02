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2024年3月2日星期六
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大行齊削新世界目標價 富瑞最熊睇8元
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24虛擬資產平台申牌照待批 一周添5家
比亞迪首兩月銷量按年跌6%
1月零售升0.9%遠遜預期 14月最弱 受新春時間影響 去年同期未通關港人留港
內地官方製造業PMI收縮 財新續擴張
首兩月現樓按揭宗數23年新低
重塑能源摯達申來港上市
澳門2月賭收185億 按年升79%少預期
政府料續財赤 惠譽：無降級壓力
內地iPhone 15再減價 部分劈1300元
Nvidia微軟押注人形機械人 參與Figure AI融資 開發新一代AI模型
紐約社銀爆財務缺陷 撤CEO 股價挫三成
美商務部查中國汽車 路透：或限進口
大手客1.3億掃天璽兩伙 呎價逾5萬 新地雷霆：由同一組客人購入
恒地迎林製動漫宣傳片 溫馨浪漫吸年輕族
新世界擬推兩市區盤 皇都為重頭戲
內地客1800萬購尚．珒溋3房銀主盤
CCL今年跌1.25% 分析料跌幅將收窄
羅守輝沽灣仔商廈 帳面微蝕381萬
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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