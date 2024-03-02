羅守輝沽灣仔商廈 帳面微蝕381萬

羅氏家族近年經常沽貨，部分更是大額成交，例如今年初便以約3.1億元沽出葵芳匯地下及1至3樓基座商場，呎價約1.4萬元，買家為華潤隆地。

伯恩光學創辦人

逾3600萬購觀塘商廈兩伙

另一方面，個別投資者則在市場上尋寶。伯恩光學創辦人楊建文再購入觀塘商廈寧晉中心兩個單位。資料顯示，觀塘寧晉中心17樓H室單位，面積約2714方呎，於上月初以2400萬元易手，呎價約8843元；另同廈18樓C室單位，面積1329方呎，亦於上月初以1235.97萬元易手，呎價約9300元。

上述兩個單位登記買家，同為富泰實業發展有限公司，註冊董事為楊建文及林惠英。資料顯示，上述17樓H室原業主，於2010年5月1283.72萬元購入，持貨將14年，帳面獲利約1116.28萬元或87%；而18樓C室，原業主2009年7月以約532.66萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利703.31萬元或逾1.3倍。