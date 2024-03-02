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經濟

香港地產

羅守輝沽灣仔商廈 帳面微蝕381萬

【明報專訊】工商舖物業投資者積極減磅套現；資料顯示，由老牌家族裕泰興「太子爺」羅守輝或有關人士持有的灣仔駱克道212號洛洋閣商業大廈22樓全層，面積2525方呎，在上月以1999萬元易手，呎價7917元。羅氏等於2016年11月以2380萬元購入，持貨逾7年，帳面微蝕381萬元或16%。

羅氏家族近年經常沽貨，部分更是大額成交，例如今年初便以約3.1億元沽出葵芳匯地下及1至3樓基座商場，呎價約1.4萬元，買家為華潤隆地。

伯恩光學創辦人

逾3600萬購觀塘商廈兩伙

另一方面，個別投資者則在市場上尋寶。伯恩光學創辦人楊建文再購入觀塘商廈寧晉中心兩個單位。資料顯示，觀塘寧晉中心17樓H室單位，面積約2714方呎，於上月初以2400萬元易手，呎價約8843元；另同廈18樓C室單位，面積1329方呎，亦於上月初以1235.97萬元易手，呎價約9300元。

上述兩個單位登記買家，同為富泰實業發展有限公司，註冊董事為楊建文及林惠英。資料顯示，上述17樓H室原業主，於2010年5月1283.72萬元購入，持貨將14年，帳面獲利約1116.28萬元或87%；而18樓C室，原業主2009年7月以約532.66萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利703.31萬元或逾1.3倍。

相關字詞﹕伯恩光學創辦人楊建文 裕泰興羅氏家族 羅守輝

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