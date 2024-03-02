新世界擬推兩市區盤 皇都為重頭戲

1期提供400伙 下半年登場

新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展總經理何家欣早前透露，北角皇都戲院重建項目第1期提供約400伙，戶型涵蓋1房到4房，主打兩三房戶型，同時提供特色單位，預計下半年推出市場，樓盤預計2026年落成。

皇都戲院重建項目，將會發展成集住宅、商業功能於一體的建築組群，新世界表示，目標是將重建項目打造為融古匯今的「現代化古蹟」，成為香港未來的文化表演新地標，住宅部分則屬於舊契、並會分期發展，其中一個亮點是物業外立面、單位內部設計均注入文化藝術意念。

至於皇都戲院本體建築，屬一級歷史建築物，將保育和活化成現代、時尚的藝術表現場地，將來可作舞台劇、歌劇、音樂會等表演，新世界目標是與第1期住宅同步落成，屆時擬設立導賞團，向港人、遊客介紹皇都戲院歷史。

戲院本體建築屬一級歷史建築

事實上，新世界團隊早前曾與聯合國教科文組織（UNESCO）、香港大學建築學院進行交流，研討倫敦、新加坡等國際城市的古蹟保育經驗。

另一市區全新樓盤，為九龍又一村玫瑰街項目，同樣計劃於下半年推出，樓盤提供約120伙，主打兩房至4房戶型，市場定位屬低密度豪宅。