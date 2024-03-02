美商務部查中國汽車 路透：或限進口

拜登：對美構成安全風險

此前拜登政府以中國風險為由，下令商務部針對海外的汽車軟件啟動調查。美國總統拜登聲稱，中國為主導全球汽車產業而採取的措施，明顯對美國構成安全風險，來自中國的聯網車輛，可能收集有關美國公民和基礎設施的數據，將數據傳回中國，並可遠程控制這些車輛，致其失靈。《華爾街日報》指出，該調查可能促使美國限制在汽車使用某些零件。

中國外交部發言人毛寧周五強調，中國汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂的「不公平做法」，而是在激烈市場競爭中，形成技術創新和過硬品質。

毛寧表示，中國始終向全球汽車企業敞開大門，美國車企一直充分享受中國大市場的紅利，反倒是美方大搞貿易保護主義，設置歧視性補貼政策等障礙，嚴重阻礙中國汽車進入美國市場。

目前中國製的汽車要進口美國，除了面臨適用於一般進口汽車的2.5%常規進口關稅外，還要額外繳付25%關稅，因此美國銷售的汽車很少由中國製造，而且多數汽車軟件也是由西方公司研發，因此該調查的直接威脅相當有限。

（綜合報道）

[國際金融]