Nvidia微軟押注人形機械人 參與Figure AI融資 開發新一代AI模型

Figure的目標，是將AI驅動的人形機械人引進職場，為全球勞動力市場帶來改革，有可能與Tesla（美：TSLA）旗下的人形機械人Optimus競爭。Tesla行政總裁馬斯克此前預計，首批機械人最快可能在明年交付。

半導體股做好 日股逼4萬關新高

受市場對AI產業的樂觀情緒帶動，納指周四收市創新高，時隔兩年零3個月突破高位，納指昨早段續升。日本半導體相關股票上揚，推動日經指數昨高見39,990.23點，逼近4萬點大關，再創歷史新高。

Figure透露，計劃利用新資金擴大AI訓練及機械人生產，務求加快其人形機械人的商業計劃。OpenAI表示，將探索人形機械人「在高性能的多模式模型支援下，可實現什麼目標」。微軟表示，將為Figure提供Azure雲端運算平台的AI基礎設施、訓練及儲存服務。

Figure表示，其機械人能執行將木貨箱搬上輸送帶等任務，相信能緩解勞動力短缺，僅在美國就能填補多達1000萬個「不受歡迎或不安全」的職位。根據德勤的研究，美國製造業到2030年將有210萬個未能填補的職位空缺。Figure已於1月與寶馬達成商業協議，準備由今年起向其美國廠房部署機械人，用於自動生產流程。

OpenAI的ChatGPT聊天機械人於2022年底推出後，引發AI投資熱。研究機構PitchBook的數據顯示，投資者去年對生成式AI企業的投資超過290億美元。成為AI熱潮主要受益者的Nvidia，也是AI初創的主要投資者，去年投資了35家公司。至於微軟早於2019年已開始投資OpenAI，向其合共投資130億美元。OpenAI雖是非牟利組織，卻擁有為促進微軟投資而設的牟利子公司。

馬斯克控告OpenAI及CEO

OpenAI創辦人之一馬斯克周四入稟三藩市的法院，控告OpenAI及其行政總裁Sam Altman以盈利作為優先目標，背棄造福人類的初衷，違反OpenAI的創立協議。他指控該公司與微軟的密切關係，破壞了創建開源AI技術的目標。

入稟狀指出，OpenAI的網站仍聲稱其章程是要確保通用人工智能（AGI）造福全人類，但該公司卻是全球最大科技企業微軟「實際上的閉源子公司」，要求OpenAI恢復開放式AI。馬斯克不再持有OpenAI股份，目前正為旗下AI企業「xAI」集資，後者擁有聊天機械人Grok。

（綜合報道）

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